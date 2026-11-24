Cristiano Ronaldo marca su tanto número 987 profesional y guía al Al-Nassr hacia una victoria crucial contra Al-Sadd. El equipo ascende al quinto lugar del grupo B de la Champions League de la AFC.

Cristiano Ronaldo marcó su gol número 987 como jugador profesional durante la quinta fecha de la Liga de Campeones de Asia. El encuentro, disputado en el Al-Awwal Park, enfrentó al Al-Nassr contra el Al-Sadd. El equipo de Riyadh necesitaba urgentemente esta victoria para mantener viva su esperanza de clasificarse entre los ocho mejores equipos de la competición continental.

Ronaldo marca el 987 y Joao Felix decide el duelo

El portugués ejecutó una pena máxima con precisión excepcional en el minuto 13 del partido. Este tanto consolidó su cifra histórica de 987 goles, acercándolo significativamente al hito simbólico de los 1.000 registros profesionales. Sin embargo, la ventaja inicial no fue suficiente para garantizar el triunfo, ya que Mohammed Wadd igualó el marcador para el Al-Sadd al minuto 22.

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La definición del encuentro llegó en la segunda mitad. Joao Felix anotó el gol de la victoria para el Al-Nassr en el minuto 52. Este resultado permitió que el equipo dirigido por Cristiano Ronaldo ascendiera al quinto puesto del grupo B de la Champions League de la AFC.

La carrera hacia los mil goles profesionales

Con este triunfo, Cristiano Ronaldo se encuentra a tan solo 13 anotaciones de alcanzar la cifra mil de goles en su trayectoria. Actualmente, el Al-Nassr representa la única institución con la que podría lograr esta meta histórica, dado que ya no participa con la selección de Portugal.

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A pesar de los rumores sobre una posible despedida del club saudita en diciembre cuando venza su contrato, la competitividad de CR7 lo impulsa a buscar los cuatro dígitos lo antes posible. Su enfoque táctico se centra en maximizar su producción goleadora antes de cualquier cambio en su carrera deportiva.

Próximo compromiso en la liga saudí

El calendario de actividades para el delantero continúa de inmediato. El equipo tiene programado su siguiente encuentro para el sábado 28 de noviembre. En esa jornada, el Al-Nassr se enfrentará al Al-Hazm por la liga de Arabia Saudita.