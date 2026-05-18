Ronaldo Lora la caña con la A y su amor al auriverde Álvaro Meléndez por Real Cartagena

El defensa central Ronaldo Lora y el delantero Álvaro Meléndez logran grandes hazañas y el apoyo de toda la plantilla en los semifinales del Torneo Betplay en Bogotá.

Ronaldo Lora , defensa centro de Real Cartagena , en una entrevista dijo que quería ganar el cupo a la A por la ciudad, la familia, por él, pero también por Álvaro Meléndez , a quien consideró el jugador que más le tiene amor al auriverde.

Toda la plantilla de Real quiere ascender y está haciendo todo lo posible por lograrlo, pero la fe y el amor que le pone Meléndez es algo que supera todo. En el triunfo 1-2 de Real en Bogotá, Lora empató las acciones de cabeza cuando el equipo perdía 1-0 en la primera parte y en el segundo tiempo, a 11 del final, Meléndez metió el del triunfo.

El pase lo recibió de Fredy Montero, quien aseguró que más de media ciudad hacía fuerzas porque entregara el balón bien al número 27. Real Cartagena visitó a Bogotá FC en los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay 2026-I





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