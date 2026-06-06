Ropa y calzado lideran las intenciones de regalo para el Día del Padre en Colombia

Análisis sobre las preferencias de regalo para el Día del Padre, donde ropa y calzado representan el 36% de la intención de compra nacional. Se exploran tres estilos de hombres (clásico, deportivo y moderno) y las prendas ideales para cada uno, con recomendaciones de combinaciones y accesorios que van desde camisas y jeans hasta tenis y fragancias.

Ropa y calzado concentran el 36% de la intención de regalo para el Día del Padre, según cifras analizadas por Fruta Fresca Origin. Este porcentaje asciende hasta un 40,6% en regiones como Antioquia, lo que confirma la importancia de la moda masculina en esta celebración.

Las ventas se ven impulsadas por el pago de la prima de mitad de año y las vacaciones de junio. Para las familias, vestir bien a los padres es una forma de expresar gratitud, y se trata de construir combinaciones personalizadas. Es esencial identificar el estilo de cada papá, que puede ser clásico, deportivo o moderno, para seleccionar prendas adecuadas.

El perfil clásico valora la sobriedad, prendas limpias, versátiles y de alta calidad, con colores neutros como negro, blanco, azul, gris y beige. Los regalos ideales incluyen camisas casuales de cuello estructurado, polos de excelente ajuste, jeans oscuros de corte recto, tenis de cuero sobrios y fragancias amaderadas con notas de sándalo o cedro. Este conjunto funciona tanto para salidas familiares como para entornos laborales. El perfil deportivo prefiere siluetas relajadas que faciliten el movimiento.

La propuesta incluye bermudas de drill, chaquetas rompevientos livianas, camisetas básicas de algodón sueltas, tenis urbanos o retro, gorras de visera curva y fragancias frescas con notas cítricas. El perfil moderno busca básicos premium y marcas reconocidas con un sello diferenciador. A este hombre le gustan los contrastes, las texturas fuertes y las camisetas con estampados gráficos con volumen. Un regalo que eleve su atuendo diario puede incluir chaquetas estructuradas de corte moderno y accesorios llamativos





Portafolioco / 🏆 3. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Día Del Padre Regalos Ropa Masculina Calzado Estilos De Vestimenta Moda En Colombia Compras Temporada Festiva

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Colombia no llega favorita de nada”: el análisis de Peláez y Martín de Francisco sobre la Selección ColombiaHernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el presente de la Selección Colombia y destacaron las ventajas de llegar sin favoritismo.

Read more »

Análisis de AFP desmiente prueba de fraude electoral presentada por Petro en ColombiaUn análisis de la agencia AFP revela que un video viral utilizado por Gustavo Petro como prueba de fraude electoral en la primera vuelta presidencial de Colombia se basa en una comparación incorrecta de actas de votación en el exterior, ya que corresponden a días distintos. Las autoridades electorales y observadores internacionales han rechazado las denuncias de fraude y destacan la transparencia del proceso.

Read more »

Vuelta a Colombia Femenina 2026, Selección Colombia Femenina, Copa Mundial de la FIFA, Stefanía Sánchez, Lorenzo, Hernán Peláez, Martín De FranciscoTodas las emociones de la Vuelta a Colombia Femenina 2026 se podrán vivir a partir de este martes 2 de junio por el Canal RCN y la APP de RCN. La Selección Colombia Femenina ha ganado la etapa reina y es nueva líder de la Vuelta a Colombia Femenina. Además, ha tomado el liderato de la tabla de posiciones tras el empate de Argentina vs Perú. Colombia clasificó al Mundial de Brasil 2027 y Lorenzo dejó atrás la polémica del mercado de fichajes previo al Mundial. El seleccionado colombiano ya está en San Diego, California preparando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La etapa 3 de la Vuelta a Colombia femenina la ganó Stefanía Sánchez. Un espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor. La Copa Mundial de la FIFA, el equipo nórdico está encuadrado en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio.

Read more »

Vuelta a Colombia Femenina 2026: Emociones, Liderato y ClasificaciónTodas las emociones de la Vuelta a Colombia Femenina 2026 se podrán vivir a partir de este martes 2 de junio por el Canal RCN y la APP de RCN. La Selección Colombia Femenina, las cafeteras, tomaron el liderato de la tabla de posiciones tras el empate de Argentina vs Perú. Colombia clasificó al Mundial de Brasil 2027. Lorenzo dejó atrás la polémica del mercado de fichajes previo al Mundial: ‘Es una satisfacción’ El seleccionado colombiano ya está en San Diego, California preparando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Lilibeth Chacón ganó la etapa reina y es nueva líder de la Vuelta a Colombia Femenina. Stefanía Sánchez ganó la etapa 3 de la Vuelta a Colombia femenina; así está la general. Un espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor. Copa Mundial de la FIFA: El equipo nórdico está encuadrado en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio.

Read more »