Rosalía y Juanes se reencontraron en los Latin Grammy 2026

Rosalía recibió el Álbum del Año en los Latin Grammy 2026 agradeciendo el respaldo temprano de Juanes. El artista colombiano también ganó Mejor Álbum Pop/Rock.

La cantante española Rosalía recibió el premio a Álbum del Año en la ceremonia de los Latin Grammy 2026, celebrada el 12 de noviembre en Las Vegas. Este reconocimiento especial se vio enriquecido por la presencia de Juanes, el músico colombiano, quien le entregó el estatuilla y le dedicó un emotivo discurso de agradecimiento público.

Rosalía no pudo contener la emoción al subir al escenario y aprovechó el momento para reconocer públicamente a Juanes. La artista española recordó que el paisa estuvo presente cuando ella apenas comenzaba su trayectoria, mencionando específicamente momentos en los que cantaba ante una audiencia de apenas 100 personas.

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El reencuentro histórico en Las Vegas

La artista española manifestó su sorpresa y gratitud hacia el cantante colombiano, señalando que su respaldo inicial fue fundamental. Rosalía afirmó directamente a la audiencia que Juanes fue una de las primeras personas en creer en ella y en asistir a sus presentaciones tempranas. Destacó que la cercanía y el apoyo continuo del músico han sido claves a lo largo de los años.

La cantante expresó su admiración reiterando que siempre le había ayudado muchísimo en el inicio de su carrera. Agradeció con sincera emoción, indicando que el gesto de recibir el premio de sus manos era un momento muy fuerte y significativo dentro de su recorrido profesional actual.

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Orígenes de la colaboración musical

La historia profesional entre ambos artistas tiene sus raíces en el año 2017 en Madrid. Juanes asistió al festival Suma Flamenca Joven, donde escuchó por primera vez a Rosalía interpretar canciones de su álbum Los Ángeles. La artista estaba acompañada por su guitarrista en esa presentación clave que definió el comienzo de su relación profesional.

El músico colombiano quedó impresionado por la voz y la interpretación de la española, describiéndose como paralizado por la experiencia. Tras aquel evento, Juanes contactó inmediatamente a Rebeca León, su socia y mánager, para recomendar encarecidamente que conociera a la artista. León viajó a Barcelona y eventualmente se convirtió en la representante de Rosalía durante sus primeros años de carrera.

Reconocimientos y trayectoria compartida

El vínculo entre ambos se consolidó con conciertos conjuntos, como la presentación en el WiZink Center de Madrid en diciembre de 2017, donde interpretaron Volver. En abril de 2026, Juanes volvió a destacar la capacidad artística de la española, asegurando que nunca dudaría de ella porque considera que no tiene límites creativos.

En esta edición de los premios, Juanes también ganó el estatuilla a Mejor Álbum Pop/Rock por Juanesteban, su duodécimo disco publicado en marzo de 2026. El álbum, compuesto por 16 canciones y coproducido con Nico Cotton, incluye colaboraciones con artistas como Rawayana y Bomba Estéreo.

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Impacto en las carreras artísticas

Con este triunfo, Juanes suma su cuarto Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop/Rock, siguiendo a anteriores victorias por Mis Planes Son Amarte, Origen y Vida Cotidiana. Este logro refuerza su posición como un referente constante en la industria musical hispana.

Por su parte, Rosalía obtuvo su tercer premio a Álbum del Año con Lux, uniéndose al exclusivo club de artistas que han ganado este honor tres veces. Previamente, ya había recibido el premio por El mal querer y Motomami, consolidando su estatus como una de las figuras más importantes de la música actual.