La interacción entre Rosalía y Rauw Alejandro en TikTok genera especulaciones tras tres años de ruptura, aunque la cantante mantiene otra relación.

La artista española Rosalía reactivó las especulaciones sobre su vínculo con Rauw Alejandro tras interactuar con el contenido del cantante puertorriqueño en la plataforma TikTok, tres años después de finalizar su compromiso matrimonial. La cantante dejó un comentario en un video donde Rauw Alejandro muestra un fragmento de "Tremendo desastre", su próxima colaboración con Myke Towers.

Interacción viral en la plataforma de vídeo

Rosalía escribió la frase "ok banger" en la sección de respuestas del clip publicado por el artista, una expresión utilizada para elogi la pegadiza y calidad de una canción. Este mensaje acumuló más de 2,1 millones de 'me gusta' y generó miles de respuestas por parte de sus seguidores. Rauw Alejandro reaccionó con un 'like' al comentario de la cantante, lo que intensificó el interés en la interacción.

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Historial de relación y ruptura confirmada

Rosalía y Rauw Alejandro hicieron pública su relación en el año 2021. En marzo de 2023, anunciaron su compromiso matrimonial durante la publicación del videoclip de "Beso", tema que formaba parte de su EP conjunto titulado RR. Este proyecto también incluyó las canciones "Vampiros" y "Promesa".

En julio de ese mismo año, la pareja confirmó oficialmente su ruptura. Rauw Alejandro negó que existieran terceras personas, atribuyendo la separación a motivos personales. Por su parte, Rosalía solicitó respeto por la privacidad de su expareja.

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Teorías sobre "La Perla" y nueva pareja

Las especulaciones sobre su relación se reactivaron con el lanzamiento del álbum LUX en noviembre de 2025. La pista "La Perla" incluye referencias a la deslealtad y el desgaste emocional, con el título aludiendo a un barrio de San Juan, Puerto Rico, ciudad natal de Rauw Alejandro. Mientras tanto, Rosalía fue fotografiada en septiembre de 2026 en París con la modelo francesa Loli Bahia, en actitudes cariñosas.

Divulgación de rumores de paternidad

Medios españoles han difundido versiones sobre una supuesta paternidad de Rauw Alejandro. La información atribuida al periodista Álex Rodríguez señala que el cantante sería padre de una joven puertorriqueña de 19 años. Estos detalles se suman a la cobertura mediática reciente sin confirmar oficialmente.