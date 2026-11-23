El excandidato presidencial Roy Barreras presenta su libro Y se los comió el Tigre, donde explica con datos y autocrítica las causas de la pérdida de Iván Cepeda y el Pacto Histórico en 2026.

Roy Barreras confirma que su etapa en la política activa ha concluido, pero afirma que mantiene la responsabilidad intelectual de explicar las razones detrás de la derrota del progresismo en las elecciones presidenciales de 2026. En su recién publicado libro titulado Y se los comió el Tigre, el excongresista y negociador del Acuerdo de Paz realiza una autocrítica detallada del proceso electoral.

La obra examina minuciosamente los errores cometidos durante la campaña de Iván Cepeda, el distanciamiento estratégico del presidente Gustavo Petro con los sectores políticos de centro, y el impacto del ascenso político de Abelardo de la Espriella. Barreras sostiene que es obligatorio analizar estos fallos para evitar que se repitan en el futuro.

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La epicrisis política del Pacto Histórico

Barreras utiliza la metáfora médica de la epicrisis, esa nota final donde se determina el desenlace del tratamiento de un paciente, para definir la misión de su nuevo libro. Describe este acto como una responsabilidad ética hacia los 12'700.000 colombianos que sintieron, el día de la victoria de De la Espriella, que se había perdido la oportunidad de construir una democracia progresista con mayores derechos y libertades de prensa.

El autor argumenta que la actual situación política corresponde a una era oscura para la democracia, causada directamente por los errores descritos en su análisis. Sostiene que quienes cometieron fallos en la campaña y quienes erraron desde el centro tienen la obligación moral de contarle a la población cuáles fueron esos errores para que se pueda recuperar una idea sana de la democracia y evitar el autoritarismo.

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La representación popular sobre los argumentos racionales

Uno de los puntos centrales del texto de Barreras es la importancia crucial del concepto de representación en la política y, específicamente, en una campaña electoral. Plantea que la democracia global está en crisis porque el modelo económico no ha sido corregido por los Estados, generando grandes brechas de inequidad. En Colombia, descrita como el segundo o tercer país más inequitativo del planeta, la gente se hartó de la democracia tradicional y la abandonó.

Este descontento llevó a los ciudadanos a buscar mesías y caudillos, como Donald Trump en Estados Unidos, en lugar de confiar en los procesos institucionales. Cuando las personas cambian su lealtad de la democracia formal al caudillo, sienten una identificación directa con aquel que las representa de manera visceral. Barreras cita la frase del presidente Gustavo Petro: Somos lo que representamos, destacando que esa representación se convierte en una fuerza más poderosa que el individuo mismo.

Barreras señala que la representación es un símbolo cargado de contenido. Muestra cómo las encuestas mantienen a Gustavo Petro con un 48% de favorabilidad, a pesar de todos los ataques recibidos recientemente sobre su vida personal y sexual. Esto ocurre porque estos ataques afectan al individuo, pero no debilitan a la representación. Por el contrario, Abelardo de la Espriella asumió un papel de representación emocional como el tigre, el macho alfa que protegía a una sociedad llena de miedo.

El miedo como motor de la victoria de la extrema derecha

La victoria de Abelardo de la Espriella se basó en apelar a múltiples miedos colectivos: miedo al comunismo, miedo al fracaso de la paz total, miedo a la inseguridad y miedo a la constituyente. Él se posicionó como el tigre destinado a defender a su manada contra estas amenazas percibidas. Barreras concluye que la representación en las elecciones presidenciales es puramente emocional.

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Esta dimensión emocional resulta ser más poderosa que los argumentos lógicos y que las ideas políticas tradicionales. Esta fue una de las razones fundamentales por las que la alianza liderada por Iván Cepeda perdió la elección, ya que no comprendieron que la batalla se libraba en el terreno de las emociones y del ecosistema digital. Barreras finaliza su reflexión indicando que la democracia ahora se construye con el hígado, entendiendo esto como una conexión instintiva y visceral.