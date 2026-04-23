Roy Barreras: Defensa del Pacto Histórico, Críticas al Gobierno y Llamado a la Unidad Nacional

El candidato presidencial Roy Barreras expone su visión sobre el gobierno de Gustavo Petro, su trayectoria política y sus propuestas para unir a Colombia, destacando la necesidad de superar la polarización y abordar los desafíos económicos y de seguridad del país.

El candidato presidencial Roy Barreras realizó una exhaustiva defensa de su trayectoria política y su inicial apoyo al gobierno del Pacto Histórico , al tiempo que delineó una propuesta centrada en la reconciliación nacional y la superación de la polarización que, según su análisis, aqueja al país.

Durante su participación en el programa Candidatos en la Redacción, Barreras no escatimó críticas al actual gobierno de Gustavo Petro, señalando un preocupante desorden administrativo que, en su opinión, obstaculiza la materialización de las buenas intenciones en resultados tangibles para la ciudadanía. Rememoró el momento en que, hace cinco años, Petro e Iván Cepeda buscaron su apoyo para abordar los desafíos de la pobreza y consolidar la paz, un compromiso que asumió con convicción.

Sin embargo, lamentó que la situación actual en la Casa de Nariño, caracterizada por tensiones internas y falta de coordinación entre los ministros, impida que la voluntad política se traduzca en una gestión eficaz. Barreras reconoció sentirse solo en esta coyuntura, tras la decisión del presidente de respaldar a otro candidato, pero enfatizó que esta experiencia personal refleja la soledad que muchos colombianos han experimentado a lo largo de su vida, recordando sus propios orígenes humildes y la fortaleza de su madre soltera.

En relación con el proceso de consulta interpartidista, Barreras reivindicó su victoria con un respaldo de 600.000 votos y cuestionó la participación de Daniel Quintero, a quien consideró un competidor con una trayectoria política divergente. Asimismo, criticó abiertamente el nombramiento de Quintero como superintendente de Salud, utilizando una analogía contundente al compararlo con la designación de un odontólogo sin experiencia en pilotaje para operar una aeronave.

En el ámbito de la seguridad, Barreras se distanció de la política de paz total promovida por Petro, argumentando que la realidad actual se caracteriza por la presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, con quienes no es posible establecer diálogos de paz, sino exigir su sometimiento a la justicia. En materia de salud, el candidato, quien también es médico cirujano, defendió la ley estatutaria de salud de 2015, de la cual fue autor, y criticó el intento de reforma del gobierno actual, advirtiendo sobre los riesgos de demoler un sistema sin una transición adecuada y sin la implementación de un nuevo modelo viable.

Se comprometió a reparar el sistema mixto público-privado y a inyectar recursos directos para fortalecerlo. En el plano económico, Barreras alertó sobre los efectos negativos de la polarización y la falta de confianza en el país, factores que, según su perspectiva, disuaden la inversión y obstaculizan la reactivación económica. Propuso la construcción de un millón de viviendas y la inversión en infraestructura como medidas para generar empleo y dinamizar la economía.

Abordando su relación con Álvaro Uribe, Barreras admitió que se distanció de él en 2011, tras firmar una ponencia que reconoció la existencia del conflicto armado interno, aunque aclaró que no alberga sentimientos de odio y está dispuesto al diálogo. Desmintió ser un político oportunista, recordando que la mayor parte de su carrera política, 17 años de sus 19 años en la política, los pasó junto a Juan Manuel Santos en el mismo partido.

Finalmente, Barreras anunció que esta será su última campaña electoral, independientemente del resultado, y lanzó un llamado a los cinco millones de indecisos para que le brinden la oportunidad de unir al país el próximo 31 de mayo, enfatizando su autenticidad y su compromiso con la reconciliación nacional. Su mensaje central es la necesidad de superar las divisiones y construir un futuro de prosperidad y paz para todos los colombianos





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