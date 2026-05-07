Roy Barreras exige unión de candidatos frente al terrorismo y secuestros

El candidato presidencial Roy Barreras hace un llamado a los aspirantes al mando para condenar la violencia del ELN y exigir la liberación de secuestrados como base para cualquier diálogo.

El candidato presidencial Roy Barreras ha emitido un contundente y urgente llamado dirigido a todos los aspirantes a la Presidencia de la República, instándolos a manifestar un rechazo unánime y coordinado frente a las atroces acciones perpetradas por los grupos armados ilegales en el territorio colombiano.

Esta solicitud surge en un momento crítico, especialmente tras los recientes y lamentables hechos violentos registrados en el norte del Cauca, donde la pérdida de vidas inocentes ha dejado una marca de dolor en la sociedad. Barreras enfatizó que es imperativo que la clase política, más allá de sus diferencias ideológicas, se una para blindar el proceso electoral contra cualquier intento de manipulación o coacción.

La preocupación central radica en que las comunidades rurales y marginadas terminen ejerciendo su derecho al voto bajo la sombra del miedo y las amenazas, lo cual desvirtuaría completamente la esencia democrática de las elecciones. Según el dirigente, el uso del terrorismo como herramienta de presión política es una táctica recurrente de las organizaciones criminales para influir en la composición de los futuros gobiernos y asegurar cuotas de poder o impunidad.

En el marco de estas declaraciones, el candidato fue particularmente crítico con la postura del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Barreras cuestionó la coherencia de un grupo que, por un lado, plantea la posibilidad de retomar mesas de negociación después del 7 de agosto, pero que, por el otro, mantiene en cautiverio a numerosos civiles y funcionarios del Estado. Para el político, resulta inadmisible que se hable de paz o de diálogo mientras persistan prácticas aberrantes como el secuestro.

En este sentido, denunció la cruel realidad de los supuestos juicios revolucionarios, mediante los cuales el ELN impone condenas arbitrarias de cinco o siete años de cautiverio, ignorando cualquier principio de derecho humano o justicia legal. Barreras mencionó específicamente los casos de Rodrigo, Jesús, Franklin y Fabián, cuyas familias sufren la agonía de la incertidumbre.

El candidato sostuvo con firmeza que la liberación absoluta, inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas debe ser la exigencia primordial y conjunta de todos los candidatos presidenciales, estableciendo un muro infranqueable contra la extorsión armada. Finalmente, Roy Barreras reflexionó sobre la naturaleza de la paz en Colombia, reconociéndola como el anhelo más profundo y legítimo de millones de ciudadanos que han padecido las consecuencias de un conflicto armado que se ha prolongado por más de seis décadas.

Sin embargo, subrayó que la paz no puede ser un simple acuerdo sobre el papel, sino que debe basarse en hechos concretos y verificables. Como ejemplo fundamental, recordó el proceso llevado a cabo por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes comprendieron que el abandono definitivo del secuestro era un paso previo e indispensable antes de la firma de cualquier acuerdo de paz.

Este precedente permitió que la negociación avanzara bajo reglas claras, con un respaldo jurídico sólido y una legitimidad social que el ELN aún no ha logrado construir. El líder político insistió en que solo cuando los grupos armados renuncien definitivamente a los ataques contra la población civil y abandonen la práctica del secuestro, será posible trazar un camino real hacia la reconciliación nacional.

La paz, afirmó, requiere de una voluntad inquebrantable de respetar la vida y la libertad, condiciones que no pueden ser negociables bajo ninguna circunstancia electoral





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