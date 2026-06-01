Roy Barreras insta a Iván Cepeda a abrir su campaña para frenar a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta

El dirigente de la Fuerza de la Paz llama a la unión de excandidatos progresistas y a la apertura de la campaña de Iván Cepeda para evitar la presidencia de Abelardo de la Espriella, mientras reacciones internacionales destacan la victoria democrática del candidato de la derecha.

Roy Barreras volvió a manifestar su respaldo a Iván Cepeda tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, exhortándolo a que abra su campaña y acepte el apoyo de los excandidatos para impedir que Abelardo de la Espriella alcance la Casa de Nariño.

En un video publicado en su cuenta de la red X, el dirigente de la Fuerza de la Paz recordó que la derrota de Paloma Hidalgo en la primera ronda, con apenas un siete por ciento de los votos, dejó evidentes los vacíos en la ultraderecha uribista, la cual se volcó hacia la candidatura de De la Espriella. Barreras subrayó que, si los votantes que respaldaron a Sergio Fajardo, Claudia López y otros parques progresistas se unieran, podrían sumar más de tres millones de sufragios, cifra suficiente para contrarrestar la fuerza política del candidato de la derecha y garantizar la victoria del progresismo colombiano.

Llamó a los sectores que no se identifican con la extrema derecha a generar confianza y tranquilidad entre los votantes indecisos, al tiempo que advirtió que la polarización no debería prolongarse durante los próximos cuatro años. El propio Iván Cepeda, en su discurso posterior a los comicios, se mostró receptivo a la propuesta de Barreras, aunque dejó abierta la decisión sobre si su campaña se abriría o mantendría cerrada a los apoyos externos.

Cepeda enfatizó la necesidad de que la coyuntura política no se traduzca en odio permanente y abogó por una proclamación legítima del ganador, señalando que, una vez concluida la votación, lo esencial era que la democracia prevaleciera y que la sociedad dejara de alimentarse de la confrontación. En la misma frase, recordó que la legitimidad del proceso electoral depende del respeto y la aceptación del resultado, más allá de las diferencias ideológicas. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar.

El senador estadounidense Bernie Moreno felicitó a Abelardo de la Espriella por haber conseguido la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, describiendo el hecho como una victoria de la democracia. Asimismo, la congresista Marí­a Elvira Salazar elogió a De la Espriella por haber alcanzado la segunda vuelta, resaltando que había ganado respeto a nivel internacional.

Mientras tanto, dentro del país, figuras como Miguel Uribe Londoño agradecieron el apoyo recibido durante su campaña y aseguraron que la causa que representaba su hijo seguiría vigente, mostrando la diversidad de voces que convergen en este proceso electoral. En este contexto, la segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda se perfila como un enfrentamiento decisivo que definirá el rumbo político y social de Colombia para los próximos años, poniendo a prueba la capacidad de los partidos progresistas para articular una coalición efectiva y evitar la consolidación de una derecha que, según sus críticos, representa una amenaza para los valores democráticos del país





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