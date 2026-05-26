Roy Leonardo Barreras Montealegre, a Political Figure in Colombia, Pursues Presidency

Roy Leonardo Barreras Montealegre, a prominent figure in Colombian politics, is on a quest to become the next president. Born in Bogota, with strong roots in the Valle region, Barreras Montealegre aims to take office on August 7, 2022, after a political career spanning nearly three decades.

Roy Leonardo Barreras Montealegre , una figura consolidada en la política colombiana, busca la jefatura del Estado. De cuna bogotana, pero con marcadas raíces vallecaucanas, Barreras Montealegre apunta a llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto tras una carrera de casi 30 años que ha tenido todos los tintes políticos posibles.

Su nombre tiene raíces británicas en Escocia e Irlanda y era indicativo para personas con cabello rojo o de tez rojiza, aunque dice, de eso no tiene un pelo. Además, su linaje materno tiene arraigo en el campo, pero sufrió la crudeza de la violencia que cobró la vida de su abuelo Tito en 1949. Su infancia se desarrolló en el popular barrio de Las Cruces, en el centro de Bogotá.

Impulsado por historias de su padre, estudió medicina y cirugía en la Universidad Nacional, aunque de forma paralela tuvo que costear estos estudios trabajando como taxista o panadero. Su título llegó en 1987 aunque antes participó como voluntario en la tragedia de Armero y otras misiones médicas en el territorio nacional.

Fue en estos años que tuvo esos primeros acercamientos a la política e hizo parte del movimiento Juventudes Galanistas que buscaba impulsar las intenciones presidenciales de Luis Carlos Galán hasta su asesinato en 1989. Mientras alternaba su carrera como médico junto a su padre, ya en la década del 90, Barreras se mantuvo activo en la política y junto con el exfiscal Alfonso Valdivieso se desligó del Partido Liberal y acompañó la fundación de Cambio Radical.

Sin embargo, antes de ese paso buscó llegar al Concejo de Cali con banderas liberales, pero se quemó; en el 94’ fue suplente de José Arlen Carvajal en la Cámara, en ese mismo partido, y allí le reemplazó en algunos debates. Además, hizo oposición a Ernesto Samper participando de un cúmulo de liberales que señaló al entonces presidente por el denominado proceso 8.000.

En ese proceso forjó cercanías con Humberto de la Calle y Juan Manuel Santos, con quien ha recorrido gran parte de su carrera política. En el 97 se acercó al Partido Conservador para hacerse con la alcaldía de Cali, pero sumó otra derrota. Es más, fue en alianza con ese partido con el que años después buscó la gobernación del Valle, pero ya bajo la disciplina de Cambio Radical. Se quemó.

Un resultado similar obtuvo en 2002 en la búsqueda por llegar a la Cámara mientras apoyaba a Noemí Sanín a la Presidencia. De forma paralela ya marcaba distancias justamente en Cambio Radical, partido en el que el liderazgo de Germán Vargas Lleras ganaba terreno desde el Congreso.

No obstante, fue en las filas de ese partido que en 2006 logró llegar a la Cámara de Representantes. Para entonces Cambio Radical no era un partido de gobierno, pero Barreras sí estaba enfilado en la causa uribista. Esa decisión atenuó sus diferencias con Germán Vargas, para la época senador, quien en 2009 decidió expulsarle de esa colectividad por “deslealtad”.

Tanto era el fervor y la cercanía con Uribe, que Barreras se convirtió en una de las caras del referendo que buscaba la segunda reelección del expresidente.

‘Mi expulsión de Cambio Radical significa una bofetada a 8 millones de uribistas que quieren que el presidente Uribe vaya a un tercer mandato y el doctor Germán Vargas quiere sacarme a mí, para oponerse a esa reelección’, dijo el entonces representante Barreras. La orfandad política duró algunos meses y el recién fundado partido de La U, precisamente bajo la causa uribista, le acogió.

Y esa campaña de Roy para llegar al Senado es la que aún retumba en su carrera.

‘Defendemos la obra de gobierno de Uribe’ era uno de los lemas con los que en 2010 logró ese salto al Senado con el número 5 de ese nuevo partido. Eso sí, manifiesta que nunca dio un voto por Álvaro Uribe y que esa era una estrategia para impulsar la campaña de Juan Manuel Santos por dos puntos clave que aún respalda: el proceso de paz y la legalización de las drogas.

Su votación fue la quinta más alta al Senado en esa colectividad con 81.399 sufragios. Ya para esa época el cambio de banderas le valió para que en los pasillos del Capitolio le llamaran ‘Roy el camaleón’





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