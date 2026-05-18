Royal Films aprovechó la fiebre del Mundial para crecer y expandir su alcance en 2026, al convertirse en la única cadena de cine en Colombia que tendrá los derechos de transmisión de partidos de Colombia en el Mundial. Además, empresariales enfocadas en tecnología, confort y experiencias atractivas para los clientes.

El cine vive un nuevo auge: así quiere Royal Films aprovechar la fiebre del Mundial para crecer este año ¿qué representa para Royal Films tener los derechos de transmisión de partidos del Mundial en Colombia para nosotros el Mundial es pasión y Colombia es un país futbolero.

Ahora somos la única cadena de cine que tendrá los derechos no solo de los tres primeros partidos de Colombia sino de 30 partidos del Mundial. Desde hace más de 10 años desarrollamos Cinema Tour, un programa con el que llevamos cine gratuito a municipios que no tienen acceso a este tipo de entretenimiento.

Ahora queremos aprovechar los derechos del Mundial para trabajar con alcaldías y llevar esta experiencia a lugares donde normalmente no se realizan eventos masivos de este tipo. La inteligencia artificial representa más una oportunidad que una amenaza





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