La RTVC cubre históricamente el duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla con radio y televisión públicas.

La Radiotelevisión Nacional de Colombia ha confirmado que transmitirá por primera vez la final de la Copa Sudamericana 2026, un encuentro histórico que enfrentará al club argentino Boca Juniors con el equipo brasileño Atlético Mineiro. Este partido decisivo se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, consolidando a la capital del Atlántico como el escenario principal del fútbol continental.

Cobertura histórica en medios públicos

El Sistema de Medios Públicos, conocido como RTVC, ha organizado un despliegue periodístico sin precedentes para llevar esta gran final a los hogares de todo el territorio nacional. La transmisión se extenderá a través de Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, asegurando que los aficionados puedan acceder a los detalles más relevantes de uno de los eventos futbolísticos más importantes de la región suramericana.

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Esta decisión marca un hito en la programación deportiva nacional, ya que por primera vez los canales de televisión y radio públicos asumen la responsabilidad directa de la narrativa de esta final continental, garantizando un acceso universal a la emoción del evento.

Programación especial de Radio Nacional

La radiofonía pública realizará un esfuerzo logístico significativo al distribuir la transmisión en directo de la final a través de sus 74 frecuencias disponibles. La cobertura comenzará puntualmente desde las 4:30 de la tarde del sábado 21 de noviembre, desde las gradas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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Para acompañar la jornada, el programa Deporte Total se emitirá en vivo desde Barranquilla entre el 17 y el 20 de noviembre, de 1:00 a 2:00 de la tarde, documentando cómo la ciudad se prepara para recibir a los hinchas de ambos conjuntos.

Equipo narrativo y análisis técnico

La narrativa del choque será liderada por Rafael Villegas y Javier Fernández, conocido popularmente como el Cantante del Gol, quienes estarán a cargo de la transmisión directa del duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Ambos profesionales garantizarán que el público sienta la intensidad de cada jugada.

El soporte informativo contará con la participación de Carlos Julio Guzmán y José Jiménez, quienes cubrirán el aspecto periodístico desde el estadio. Además, desde los estudios de Bogotá, Ana María Sánchez y José Borda complementarán la transmisión con datos estadísticos y análisis arbitrales detallados.

Presencia televisiva en Señal Colombia

La televisión pública también tendrá un rol protagónico con una programación especial dedicada a la Copa Sudamericana 2026. Señal Colombia conectará sus estudios en la capital con el equipo periodístico desplazado a Barranquilla para ofrecer una visión integral del evento.

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Los días 18, 19 y 20 de noviembre, entre las 7:00 y las 7:30 de la noche, se emitirán espacios especiales donde participarán Javier Fernández, Ricardo Alfonso Riveros, Julie Torres, Ana María Sánchez, Carlos Julio Guzmán y José Jiménez, ofreciendo contexto y profundidad al acontecimiento.

Actualizaciones durante la jornada decisiva

Además de la transmisión principal, ambos medios públicos tendrán actualizaciones informativas continuas el sábado 21 de noviembre, desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Estas notas cubrirán las novedades de los equipos, el ambiente en el estadio y las reacciones de los aficionados.

Con esta estrategia, la RTVC reafirma su compromiso con los grandes acontecimientos deportivos, permitiendo que los colombianos vivan la final de la Gran Conquista con cobertura completa y profesional desde cualquier rincón del país.