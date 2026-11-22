Rubén Blades presentó en el DAVIarena de Medellín el cierre de su gira 2026 con una noche dedicada a la salsa clásica, la Big Band de Roberto Delgado y tributos a Willie Colón y Héctor Lavoe.

Rubén Blades protagonizó una noche histórica en el DAVIarena de Medellín el sábado 21 de noviembre, presentando lo que él mismo confirmó será el cierre de su gira por el año 2026. El músico panameño encabezó un espectáculo que marcó un hito significativo para su trayectoria reciente y para la comunidad de fans que lo siguen en Colombia. Esta actuación sirvió como punto final para una temporada de conciertos que continúa activa durante 2027, consolidando la agenda de presentaciones del artista para el próximo ciclo.

La Big Band y el tributo musical de Blades

La producción musical estuvo a cargo de la Roberto Delgado Big Band, un conjunto de 20 músicos que elevó la calidad sonora del evento. Blades dirigió un montaje de 22 canciones que recorrieron los éxitos más emblemáticos de su carrera, utilizando la orquesta para recrear la esencia de la salsa nacida en las calles de Nueva York. El repertorio incluyó temas fundamentales de su discografía compartida con Willie Colón, como "Plástico", extraída del álbum "Siembra" de 1978. Esta colaboración inicial estableció un estándar de excelencia en la salsa que Blades mantuvo durante toda la velada, demostrando que la música de esta época sigue resonando con fuerza.

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Homenaje póstumo a Willie Colón y Celia Cruz

Una parte central del concierto fue el emotivo homenaje dedicado a Willie Colón, quien falleció el 21 de febrero de este año. Blades recordó visual y verbalmente la relación artística con el trombonista, mencionando visitas anteriores a la ciudad y destacando que, a pesar del distanciamiento desde 2003 debido a una demanda económica tras el concierto de los 25 años de "Siembra", su respeto artístico nunca desapareció. La canción "Todos vuelven" sirvió como vehículo principal, mostrando fotografías de íconos como Celia Cruz, Cheo Feliciano, Tito Rojas y figuras colombianas como Gabriel García Márquez, Diomedes Díaz, Joe Arroyo, Egidio Cuadrado y Patricia Teherán. Blades refuerza que la memoria mantiene viva la esencia de estos artistas.

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Intercacción con el público y contexto político

El formato del espectáculo funcionó como una cátedra en vivo, donde Blades explicaba el origen y la historia detrás de cada composición. Habló sobre "Plantación adentro", aclarando que el éxito de la canción ocurrió lejos de Estados Unidos, posiblemente en Venezuela. También compartió anécdotas personales, como la historia de "El Cantante", donde pidió a Colón ceder la canción a Héctor Lavoe, quien la necesitaba más. En segmentos políticos, Blades pidió a la audiencia luchar por la libertad y defendió las democracias, aclarando que no es comunista y criticó la cercanía de Donald Trump con Vladimir Putin. Este estilo educativo conecta profundamente con la audiencia.

El fin de una era y lo que sigue en 2027

Blades dejó claro que este cierre de gira en 2026 no implica el fin de su actividad, ya que la programación seguirá en 2027. La experiencia en Medellín se caracterizó por la falta de efectos pirotécnicos o cambios de vestuario, enfocándose puramente en la música y la narrativa. Los asistentes disfrutaron de temas como "País Portátil", "Decisiones", "Ligia Elena" y "Ojos de perro azul", además de momentos íntimos como firmar discos y tomarse selfies. La actuación reafirma la vigencia de Blades como un poeta de la salsa que continúa generando conexiones emocionales intensas con su público.