Rubén Blades y la Roberto Delgado Big Band se presentan en DAVIarena el 21 de noviembre. Concierto exclusivo en el nuevo escenario de Sabaneta durante su última gira programada hasta 2027.

El legendario cantante, actor y político panameño Rubén Blades regresa a Medellín este sábado 21 de noviembre para actuar en el nuevo recinto DAVIarena ubicado en Sabaneta. Este evento marca una oportunidad única para la audiencia local, ya que Blades ha anunciado que esta gira junto a la Roberto Delgado Big Band constituye su última etapa de presentaciones en vivo programadas hasta el año 2027.

Detalles del escenario y la orquesta en el nuevo DAVIarena

La actuación se lleva a cabo en la inaugurada arena de Sabaneta, un espacio que recibe por primera vez a los aficionados incondicionales a la salsa. El elenco musical está integrado por la Roberto Delgado Big Band, una formación compuesta por aproximadamente 20 músicos panameños conocidos por su potente sección de metales. Este conjunto acompaña al artista en lo que se ha descrito como un viaje didáctico por la historia contemporánea, política y cultural de Latinoamérica.

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Análisis del repertorio y la trayectoria del artista panameño

El espectáculo, titulado Fotografías Tour, ofrece una duración aproximada de dos horas y media durante la cual Blades interpreta cerca de 20 canciones. El repertorio incluye temas emblemáticos como Pedro Navaja, Plástico, Decisiones, Amor y Control, y Buscando Guayaba. Durante cada concierto, el artista se distingue por conversar extensamente con el público, contextualizando el año de composición de cada tema y reflexionando sobre la realidad social de las ciudades que visita.

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Visión de futuro y retiro del circuito de giras musicales

Blades confirmó recientemente que no continuará en el trajín de las presentaciones musicales personales de forma indefinida. En su blog personal rubenblades.com, bajo la sección Apuntes desde la esquina, el artista de 78 años declaró que espera mantener su salud y voz activas por un par de años más, hasta completar su última gira en 2027. No obstante, aseguró que es posible que continúe grabando junto a la Roberto Delgado Big Band.

Impacto cultural en la audiencia salsera de Medellín

Este regreso representa un momento prioritario e imperdible para los seguidores de la música salsa en la ciudad. Blades ha manifestado su admiración por la transformación social y cultural de Medellín, mientras que la audiencia local está preparada para retribuirle ese cariño recordándole al poeta de la salsa que sus obras han acompañado a varias generaciones. El artista planea regresar de manera más permanente a Panamá a más tardar en 2028, dedicándose a otros proyectos artísticos como libros y películas.