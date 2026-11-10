Rueda de Negocios Grupo Antioquia Exporta Más conecta a 326 empresas con compradores globales

Medellín alberga la Rueda de Negocios Grupo Antioquia Exporta Más, donde 326 compañías locales buscan cerrar acuerdos comerciales con importadores de Norteamérica y Europa.

La ciudad de Medellín acoge actualmente la Rueda de Negocios Grupo Antioquia Exporta Más, un evento estratégico diseñado para vincular a las empresas del departamento de Antioquia con compradores internacionales. Esta iniciativa se lleva a cabo en el recinto Plaza Mayor y tiene como objetivo principal impulsar las exportaciones regionales mediante miles de citas de negocios programadas.

Conexión Directa con Mercados Globales

El evento reúne a 326 empresas antioqueñas que interactúan directamente con compradores provenientes de Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe y Europa. La dinámica del encuentro permite que empresarios y representantes de compra se sienten cara a cara en reuniones previamente agendadas. Este formato está pensado específicamente para cerrar acuerdos comerciales concretos y construir relaciones de largo plazo entre las empresas locales y los mercados internacionales.

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Diversificación de la Canasta Exportadora

La participación en esta rueda incluye compañías de sectores muy diversos de la economía antioqueña, destacando la sofisticación de sus productos. Cerca del 80 por ciento de las empresas presentes tienen productos transformados con valor agregado adicional. De ese total, el 30 por ciento corresponde a lo que se denomina de alto nivel o de alto valor agregado. Esta composición ayuda a que la canasta exportadora sea cada vez más diversificada y competitiva en el escenario global.

Posicionamiento Estratégico Regional

Representantes de la Cámara de Comercio y de la Alcaldía han destacado el valor agregado de los productos antioqueños durante el desarrollo del evento. Montoya, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, señaló el reconocimiento al trabajo en cultura exportadora y cierre de brechas. También enfatizó la importancia de las plataformas puestas al servicio de los empresarios para facilitar conexiones empresariales efectivas.

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Crecimiento Comercial y Apoyo Financiero

La Rueda de Negocios se desarrolla en un momento de crecimiento notable para el comercio exterior antioqueño. El departamento representa una parte significativa de los principales impulsores del desempeño reciente de las exportaciones nacionales. Para consolidar este avance, se ofrece crédito con tasa subsidiada para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) exportadoras. Este instrumento permite subsidiar parcialmente la tasa de interés de los créditos destinados a actividades de exportación.

Objetivos de Consolidación Internacional

Con esta nueva edición, Medellín y Antioquia buscan consolidarse como un referente exportador del país. La meta es abrir nuevos mercados a los productos locales, aprovechando la oportunidad que ofrecen estas conexiones directas. El evento se extenderá hasta el final de su programación oficial, permitiendo a las compañías locales fortalecer su presencia internacional y acceder a financiación facilitada para sus operaciones de comercio exterior.