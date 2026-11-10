Rui Pinto, creador de Football Leaks, pide ayuda económica tras perder su protección

El creador de Football Leaks, Rui Pinto, reúne fondos para sus procesos judiciales tras destapar casos del Manchester City y teme por su seguridad.

Rui Pinto, informático portugués de 38 años, es el creador de Football Leaks, la plataforma que desde 2015 publica documentos confidenciales de algunos de los clubes más poderosos de Europa. Sus revelaciones llevaron al Manchester City ante la justicia, mientras el propio Pinto denuncia ahora que su seguridad está en riesgo.

Según el relato publicado, todo comenzó en el verano de 2015, cuando un aficionado del Porto empezó a investigar irregularidades en los traspasos de la liga portuguesa. Su trabajo pronto se extendió a clubes como el Paris Saint-Germain y el Manchester City.

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Football Leaks y el método de las filtraciones

Rui Pinto obtuvo cerca de 70 millones de documentos y datos confidenciales mediante correos electrónicos de phishing. Esta técnica sirve para obtener credenciales y acceder a cuentas privadas.

Con esos accesos, Pinto logró ingresar a buzones electrónicos y acumular un volumen enorme de información reservada. Ese material fue la base de las investigaciones que después difundió al público.

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Posteriormente, Rui Pinto comenzó a publicar de forma anónima parte de ese material en un blog llamado Football Leaks. Estas publicaciones tuvieron repercusión en el fútbol internacional y se convirtieron en una pieza importante para que las autoridades examinaran las cuentas del Manchester City.

Manchester City y la postura de la Premier League

La Premier League tuvo que examinar en profundidad el caso del Manchester City tras las revelaciones de Football Leaks, según explicó Tariq Panja. Panja es corresponsal de fútbol internacional de The New York Times.

En declaraciones recogidas por El País, Tariq Panja afirmó que las revelaciones obligaron a la Premier League a investigar el asunto a fondo. Además, señaló que Rui Pinto logró sacar a la luz situaciones que las autoridades futbolísticas no habían podido o no habían querido investigar durante años.

El Manchester City quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades financieras. En septiembre pasado, el club fue imputado por 114 cargos relacionados con el incumplimiento de las normas del fair play financiero, una causa que el club inglés ha apelado.

Rui Pinto, protección oficial y financiación

Rui Pinto perdió su condición de testigo protegido tras el veredicto del 26 de septiembre, aunque las autoridades restablecieron después su protección oficial. Durante seis años había vivido en Portugal bajo esa figura.

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Pinto aceptó colaborar con la Policía portuguesa y ayudó a compartir y desencriptar millones de documentos que habían sido confiscados durante su arresto. Días después de conocerse el veredicto contra el Manchester City, la Justicia portuguesa decidió retirarle esa condición.

Rui Pinto y sus abogados han manifestado repetidamente que su vida corre peligro. Su situación jurídica aún no se ha resuelto de forma definitiva, por lo que su futuro sigue siendo incierto.

El periodista Miguel Dantas advirtió que el portugués puede perder su protección oficial en cualquier momento. Mientras tanto, Pinto busca recursos para cubrir los gastos judiciales y las dificultades económicas de vivir escondido por razones de seguridad.

Hasta ahora, Rui Pinto ha reunido 28.000 euros, pero su objetivo es alcanzar los tres millones. La historia muestra cómo una filtración de millones de documentos puede cambiar el rumbo de una investigación deportiva, y también los costes personales para quien decide sacar a la luz información confidencial.