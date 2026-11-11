Running en Antioquia: récord de corredores y consejo de expertos para evitar lesiones

Con más de 51 carreras en Antioquia y 30.000 participantes en la Maratón de Medellín, los expertos recomiendan técnica y preparación para prevenir lesiones. Descubre los datos y tips de Jorge Orozco y Carlos Álvarez Toro.

El running se ha consolidado como una práctica dominante en Antioquia, especialmente en Medellín, donde cada año se organizan cerca de 51 carreras de calle. Entre ellas, la Maratón Medellín atrajo a 30.000 corredores en 2026 y colocó a la ciudad dentro de las tres mejores competencias internacionales de Latinoamérica.

Cómo funciona el crecimiento del running en Antioquia

Según Jacobo D'León, presidente de la Liga de Atletismo de Antioquia y exatleta de alto rendimiento, el departamento se ha convertido en la capital del atletismo de Colombia. D'León destaca que el auge del running se debe a un mix de motivación personal, salud y eventos de alta visibilidad en la zona.

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La participación no solo incluye a corredores urbanos, sino también a quienes se aventuran en montañas y senderos. Los retos más populares abarcan distancias de 5, 10, 15, 21 y 42 kilómetros, los cuales atraen tanto a principiantes como a atletas de nivel competitivo.

Recomendaciones de expertos para evitar lesiones

Jorge Orozco, director de Corre Mi Tierra, subraya que el autocuidado es esencial para prevenir molestias antes, durante y después de las carreras. Orozco, con su esposa Cristina Martínez, ha desarrollado un proyecto atlético y de bienestar durante quince años que enfatiza la técnica de carrera y la cadencia.

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La cadencia, definida como la frecuencia de pasos por minuto, varía según altura, peso y terreno. Orozco aconseja que cada corredor personalice su ritmo en lugar de emular a otros, ya que un deportista alto suele tener una cadencia menor debido a su centro de gravedad más cercano al suelo.

El terreno también influye: una ruta plana exige una técnica distinta a una subida prolongada o a un sendero montañoso, donde las fuerzas de impacto cambian notablemente. Por ello, la preparación debe alinearse con el recorrido concreto que se planee afrontar.

Perspectiva desde la fisioterapia

El kinesiólogo Carlos Mario Álvarez Toro, también conocido como 'Monolín', advierte que entrenar sin una evaluación adecuada incrementa el riesgo de lesiones. Este profesional afiliado al Grupo de Investigación en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Antioquia destaca la importancia de conocer la historia deportiva del corredor.

Álvarez Toro enfatiza que antes de comenzar el running, se debe evaluar si el corredor tiene experiencia previa en deporte, como natación, ciclismo o atletismo, y analizar su nivel físico actual. Identificar una base sólida ayuda a diseñar un programa de entrenamiento que reduzca la probabilidad de daños musculares y articulares.

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Este enfoque personalizado permite que los corredores adapten sus objetivos de zancada, velocidad y resistencia a sus capacidades individuales y a las exigencias del evento al que aspiran competir.

Impacto real y próximos pasos para la comunidad atlética