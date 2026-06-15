Ruptura de tubo madre en Buenaventura: autoridades adelantan plan de mitigación

La ruptura de un tubo madre por un deslizamiento ha afectado a miles de habitantes en la ciudad de Buenaventura. Las autoridades han adelantado un plan de mitigación para abastecer a la población mientras se realizan las reparaciones. Se esperan 20 de junio para el restablecimiento del servicio de agua potable.

La ruptura de un tubo madre por un deslizamiento afecta a miles de habitantes en la ciudad de Buenaventura . Las autoridades han adelantado un plan de mitigación para abastecer a la población mientras se realizan las reparaciones.

Fueron enviados carrotanques, médicos y se restablecerá el servicio de agua potable el 20 de junio. Las autoridades adelantaron un plan de mitigación para abastecer a la población mientras se realizan las reparaciones. Se dispusieron 23 carrotanques para distribuir agua a los habitantes, priorizando a la población más vulnerable y garantizando la atención de las comunidades afectadas.

Se enviarán 20 equipos de atención en salud para hacer seguimiento epidemiológico, se mantendrá la atención a la primera infancia, continuará el Programa de Alimentación Escolar y cerca de 32.000 estudiantes recibirán clases virtuales durante la contingencia. Las autoridades han adelantado un plan de mitigación para abastecer a la población mientras se realizan las reparaciones. Fueron enviados carrotanques, médicos y se restablecerá el servicio de agua potable el 20 de junio.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar garantizará la continuidad de la atención a la primera infancia y adelanta la entrega de bienestarina líquida para las familias que lo requieran. Además, se brindará acompañamiento permanente a las comunidades con el fin de atender principalmente a los niños, mujeres gestantes y adultos mayores que puedan estar afectados por la situación





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