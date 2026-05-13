La portavoz de la administración rusa, Dmitri Peskov, rechazó el inicio de negociaciones sinceras hasta que las fuerzas de Kiev abandonen por completo el Donbás, región estratégica que Moscú reclama como propia. Además, Peskov enfatizó que la retirada del ejército ucraniano de los territorios que Rusia considera parte de su jurisdicción es una condición indispensable para una "ventana de paz". El conflicto "se acerca a su fin", dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, pero las conversaciones de paz se encuentran actualmente en un punto muerto y el alto el fuego ha sido recurrido por ambos bandos, lo que subraya la fragilidad de cualquier acuerdo temporal.

A través de su portavoz, Dmitri Peskov, el gobierno ruso descartó cualquier inicio de negociaciones verdaderas hasta que las fuerzas de Kiev abandonen por completo el Donbás, región compuesta por Donetsk y Lugansk que Moscú reclama como propia tras referéndums cuestionados por la comunidad internacional.

Esta declaración surge como respuesta a las recientes afirmaciones del presidente Vladimir Putin, quien sugirió que el conflicto "se acerca a su fin". Sin embargo, Peskov fue enfático al señalar que la condición indispensable para una "ventana de paz" es que el presidente Volodimir Zelenski ordene el cese al fuego y la salida del ejército ucraniano de los territorios que Rusia considera parte de su jurisdicción.

Las conversaciones de paz, que cuentan con la mediación de Estados Unidos, se encuentran actualmente en un punto muerto. Este bloqueo se ha intensificado desde el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, lo que ha desviado la atención y los recursos de los mediadores internacionales.

La disputa por el Donbás se enmarca en un escenario de ocupación donde Rusia controla una quinta parte del territorio ucraniano, incluyendo: Donetsk y Lugansk: El núcleo del este ucraniano cuya retirada es exigida por Moscú. Por su parte, el presidente Zelenski ha rechazado tajantemente estas condiciones, asegurando que ceder soberanía sobre estas regiones equivaldría a una rendición inaceptable para su nación.

A pesar de los intentos de mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció una tregua entre el 9 y el 11 de mayo para conmemorar la victoria soviética sobre la Alemania nazi, las hostilidades no cesaron. Ambas bandos se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego, lo que subraya la fragilidad de cualquier acuerdo temporal en el Donbás.

Impacto humano: Desde el inicio de la ofensiva en 2022 se contabilizan cientos de miles de muertos, consolidándose como el enfrentamiento más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Reclamos territoriales: Moscú insiste en que las cinco regiones bajo su control son rusas por ley propia, a pesar de que la comunidad internacional considera ilegítimas las consultas populares allí realizadas.

Perspectivas de paz: Mientras Rusia mantenga la retirada total de las tropas ucranianas como requisito previo, la posibilidad de un diálogo real parece remota. La insistencia del Kremlin en la entrega territorial previa a cualquier mesa de negociación mantiene la guerra en una fase de desgaste donde ninguna de las partes parece dispuesta a ceder en sus objetivos estratégicos fundamentales





CMILANOTICIA / 🏆 24. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Conflicto En Ucrania Putin Kiev Pescov Estados Unidos Donald Trump Alto Fuego Retiro Del Ejército Ucraniano Kremlin Vladimir Zelenski Tegucigalpa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rusia da por terminada la tregua de Trump y reanuda ataques contra UcraniaEl ejército ruso atacó las regiones de Sumi y Járkov, donde el Kremlin busca crear una zona de seguridad, causando desde la medianoche 145 bajas.

Read more »

Rusia da por terminada la tregua de Trump y reanuda ataques contra UcraniaNación transcontinental de Europa del Este y Asia del Norte, con una rica historia y cultura, que abarca una vasta extensión territorial y una diversidad de paisajes.

Read more »

Rusia reanuda ataques contra Ucrania tras breve cese al fuegoLas fuerzas rusas reanudaron bombardeos y operaciones con drones, artillería y misiles contra posiciones militares ucranianas.

Read more »

Tras el fin de acuerdo nuclear, Rusia inicia pruebas con misil de largo alcanceEl misil puede transportar una ojiva nuclear y recorrer una distancia de 35.000 kilómetros.

Read more »