Rusia ataca con más de 110 misiles a Ucrania tras la reunión trilateral en China. El ataque deja al menos nueve muertos y daños graves.

Rusia ejecutó una ofensiva militar masiva contra territorio ucraniano el viernes, disparando más de 110 misiles que provocaron al menos nueve fatalities y siete heridos graves. Esta agresión se desarrolló inmediatamente después de una cumbre trilateral histórica en China, donde se reunieron el presidente ruso Vladímir Putin, el mandatario estadounidense Donald Trump y su contraparte china Xi Jinping. A pesar de la intensidad del bombardeo, los líderes de las tres potencias emitieron una declaración conjunta de paz que omitió por completo cualquier mención a la invasión en curso o al conflicto en Ucrania.

Detalles del ataque aéreo masivo

Las autoridades ucranianas confirmaron que la ofensiva dejó al menos siete muertos en la capital, Kiev, y dos fallecidos adicionales en Leópolis, ubicada en el oeste del país. Diecisiete personas más resultaron heridas en los bombardeos, que también causaron apagones eléctricos en múltiples zonas y daños estructurales significativos en tres puentes de Kiev. El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas armadas utilizaron armas de precisión terrestres, navales y aéreas, junto con drones, para llevar a cabo estos bombardeos masivos.

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Reacciones del presidente ucraniano

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó este evento como uno de los ataques más grandes desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Zelenski argumentó que Rusia está intentando compensar su impotencia militar y diplomática mediante actos de terror. La escalada de violencia ocurrió semanas después de que ataques ucranianos dañaran el puente de Kerch, una infraestructura simbólica que conecta Rusia con la península de Crimea anexada en 2014, lo que interrumpió la circulación vial y ferroviaria en la zona.

Contexto de la cumbre en China

El líder del Kremlin, Vladímir Putin, describió la cumbre en China como histórica y afirmó que Estados Unidos, Rusia y China comparten intereses comunes. Donald Trump mantuvo conversaciones posteriores con la Coalición de los Dispuestos en Alemania, donde envió a Steve Witkoff y Jared Kushner. Trump declaró que Putin está cansado y dispuesto a un acuerdo, sugiriendo aprovechar la oportunidad para la paz, mientras que los europeos se mostraron constructivos pero exigieron pruebas concretas antes de avanzar.

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Impacto humanitario en Kiev

La población civil en Kiev buscó refugio en las estaciones de metro, donde familias dormían en colchonetas de yoga, hamacas y tiendas de campaña para mitigar el ruido de las explosiones. Katerina Liubichenko llevó a su hija de dos años, Alisa, al subterráneo para protegerla del estruendo, indicando que intentaron mantener una rutina normal de lectura y sueño. Los expertos temen que este invierno sea el más duro desde el inicio de la guerra, ya que muchos bombardeos se dirigen deliberadamente contra la infraestructura energética del país.

Posiciones diplomáticas y futuras negociaciones

Moscú rechaza firmemente la participación europea en las negociaciones indirectas mediadas por Estados Unidos, aunque Putin invitó a responsables europeos a conversar en Moscú para evaluar sus posturas. Zelenski, desde Berlín, condenó este viaje como un error estratégico, pero insistió en la inclusión de Europa en otras rondas de diálogo. Putin mantiene que no renunciará a sus exigencias territoriales sobre las zonas anexadas y niega cualquier despliegue de tropas de paz extranjeras en Ucrania.