Moscú anuncia el fin de la tregua de 32 horas acordada para la Pascua ortodoxa y reitera sus condiciones para una paz duradera, mientras acusa a Ucrania de violar el alto al fuego. Ucrania denuncia ataques y violaciones de la tregua.

El gobierno ruso ha anunciado su decisión de no extender la tregua de 32 horas con Ucrania , la cual finalizará a la medianoche de este domingo. Este acuerdo de cese al fuego se estableció en el contexto de la Pascua ortodoxa, una celebración religiosa de gran importancia para ambas naciones.

Dmitri Peskov, portavoz presidencial, declaró a la televisión pública rusa que “la operación militar especial continuará una vez expire la tregua, hasta que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asuma su responsabilidad”, haciendo referencia a la retirada de las tropas ucranianas de la región del Donbás. Peskov reiteró que Moscú anhela “una paz duradera”, que solo se concretará cuando Rusia “alcance los objetivos que se fijó desde el inicio” de la campaña militar en febrero de 2022. “Esto podría lograrse hoy mismo. Sin embargo, Zelenski debe tomar la decisión que todos conocemos. Y tan pronto como se tome, todo avanzará hacia un curso pacífico”, afirmó, a pesar de que Rusia hasta ahora se ha negado a retirar sus fuerzas y plantea la posibilidad de congelar la actual línea del frente. El portavoz puntualizó que, en realidad, la disparidad entre ambas partes se reduce, “efectivamente, a unos pocos kilómetros” cuadrados. “En términos generales, queda por liberar entre el 17 y el 18 % de la república popular de Donetsk. Y eso significará alcanzar la frontera administrativa” de la región ucraniana de Donetsk, anexada por Rusia, explicó. Peskov enfatizó que el alto al fuego que entró en vigor desde el sábado es “un gesto humanitario” del presidente ruso, Vladímir Putin, dado que la Pascua “es una festividad sagrada para rusos y ucranianos”, aunque fue Zelenski quien inicialmente solicitó una tregua para que los creyentes pudieran asistir a los servicios religiosos sin riesgos. En relación con las violaciones de la tregua, Peskov explicó que Putin ordenó al ejército estar alerta “ante posibles provocaciones” y recordó que una situación similar se presentó el año pasado. El Ministerio de Defensa de Rusia acusó este domingo al ejército ucraniano de cometer casi 2.000 infracciones del alto el fuego, principalmente mediante el lanzamiento de drones de vigilancia sin carga explosiva. “Hasta la mañana de este domingo, se habían registrado 2.299 casos de incumplimiento del alto el fuego. Específicamente: 28 acciones de asalto enemigas, 479 bombardeos de artillería, 747 ataques con drones kamikaze Lancet y Molniya y 1.045 ataques con drones FPV”, denunció el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, durante este periodo, no se registraron ataques con misiles, bombas aéreas guiadas o drones de tipo Shahed, agregó. Medios ucranianos como Ukrainska Pravda reportaron que, entre otros incidentes, en la noche del sábado al domingo, tres trabajadores sanitarios resultaron heridos cuando un dron ruso impactó contra una ambulancia en Sumi, en el norte del país, según confirmó el jefe de la administración militar regional Oleg Grigorov. Asimismo, los gobernadores de las regiones fronterizas de Bélgorod y Kursk denunciaron ataques enemigos con drones y artillería.\Este es el cuarto alto al fuego desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 entre Rusia y Ucrania, cuyas negociaciones de paz, con la mediación de Estados Unidos, están estancadas desde hace casi dos meses a causa del conflicto en Irán. La situación en el frente se mantiene tensa, con acusaciones mutuas de violaciones del cese al fuego. Ambas partes parecen aferrarse a sus posturas, lo que dificulta significativamente cualquier avance hacia una resolución pacífica del conflicto. La decisión de Rusia de no prolongar la tregua sugiere una intensificación de las hostilidades, lo que podría conducir a una escalada de la violencia y a un aumento del sufrimiento humano. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de los acontecimientos, instando a las partes a priorizar el diálogo y la búsqueda de una solución diplomática que ponga fin a la guerra. Los esfuerzos para lograr una paz duradera siguen siendo cruciales, y se requiere un compromiso genuino de todas las partes involucradas para alcanzar este objetivo





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