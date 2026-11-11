Rusia y Ucrania aprueban canje de prisioneros a gran escala tras diálogos en Abu Dabi

Políticos rusos y ucranianos acordaron intercambiar prisioneros a gran escala, mientras las negociaciones continúan sin resolver disputas territoriales.

En el marco de la tercera reunión tripartita de Rusia y Ucrania con emisarios estadounidenses, los diplomáticos acordaron un canje de prisioneros a gran escala. El acuerdo se declara oficial tras los encuentros en Abu Dabi, aunque las disputas territoriales y de seguridad permanecen sin resolver.

Detalles del intercambio de prisioneros

El jefe de delegación rusa Vladimir Medinski afirmó públicamente que el intercambio será a gran escala, aunque los detalles todavía no se han divulgado. El representante de Ucrania, Rustem Umiérov, confirmó que el proceso seguirá su curso, describiéndolo como una continuación de los esfuerzos de negociación sin presentar avances sobre la cuestión del territorio.

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En la segunda ronda de negociaciones de dos días, que duró apenas dos horas, se formalizó el compromiso de intercambiar prisioneros con el fin de crear un ambiente propicio para futuras conversaciones. La delegación ucraniana, representada por David Arakhamia, consideró este paso como un "gran avance" y una señal de buena dinámica antes del nuevo año.

Reuniones mediadas por Estados Unidos y el papel de Europa

Jared Kushner y Steve Witkoff se reunirán el jueves en Moscú con Vladimir Putin y posteriormente en Dublín con Volodímir Zelenski. El objetivo es revisar y avanzar en los temas discutidos, especialmente en lo que concierne a la distensión energética y a la seguridad en el Mar Negro.

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Una fuente anónima de la delegación ucraniana indica que tras la reunión tripartita, Kiev se reunió con representantes de Estados Unidos y de la Unión Europea. Se busca integrar a los aliados europeos en las conversaciones, un punto de insistencia de Ucrania que hasta ahora se ha mantenido al margen. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú no había recibido propuestas concretas de paz por parte de Europa.

Posiciones contrapuestas y próximos pasos

Mientras Rusia exige que se resuelvan las cuestiones territoriales y se establezca una nueva arquitectura de seguridad en Europa, Ucrania pide la suspensión de hostilidades antes de avanzar en materia de seguridad. La posición de Kiev es que se debe debatir la seguridad futura una vez que se hayan cesado los combates.

Los negociadores estadounidenses intentan dialogar a través de una perspectiva global y estratégica, buscando desviar los callejones sin salida diplomática. El objetivo es establecer un marco de seguridad que garantice décadas de paz en la región.

Al finalizar la reunión en Abu Dabi, ambos bandos reconocen que existen diferencias significativas, pero expresan la voluntad de continuar el proceso. Se esperan nuevas reuniones y desarrollos en las próximas semanas, con la intención de avanzar hacia una solución negociada y sostenible.