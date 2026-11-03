Rusia y Ucrania negocian en Abu Dabi el 10 y 11 de noviembre

Rusia confirmó su participación en negociaciones trilaterales con Ucrania y EE. UU. en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre, buscando una salida diplomática al conflicto.

El Gobierno ruso ha confirmado oficialmente que una delegación participará en las próximas negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Estos encuentros diplomáticos crucialse celebrarán los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. El objetivo principal de esta iniciativa es encontrar una salida pacífica y duradera al prolongado conflicto bélico que afecta a la región.

Confirmación oficial de la delegación rusa

Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, declaró expresamente que una delegación de Moscú viajará a la ciudad emiratí para asistir a estos diálogos. Peskov precisó que el negociador Vladimir Medinski volverá a encabezar la delegación rusa, replicando la formación utilizada en la ronda anterior de contactos. Este anuncio se produce tras las declaraciones del lunes del emisario estadounidense Steve Witkoff, quien había anunciado previamente que las conversaciones tendrían lugar en esa semana.

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La participación rusa representa un paso significativo hacia la reactivación del contacto directo entre las partes enfrentadas. Anteriormente, los contactos diplomáticos de este tipo habían quedado suspendidos después del inicio de la guerra contra Irán, un conflicto lanzado por Estados Unidos e Israel. Este evento desplazó la atención del Gobierno estadounidense de la guerra en Ucrania durante varios meses, generando una pausa en los esfuerzos de mediación trilateral.

Reunión paralela en Bruselas y postura europea

Antes de que se celebre la cita en Abu Dabi, tendrá lugar una reunión clave en Bruselas el miércoles 4 de noviembre. Según informó Paula Pinho, portavoz de la Comisión Europea, esta cita reunirá a representantes de Kiev, Washington, países europeos y la OTAN. La reunión está diseñada para dar continuidad a las conversaciones celebradas previamente en Miami entre representantes ucranianos y estadounidenses.

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Pinho explicó que uno de los asuntos centrales a tratar será la reconstrucción y la prosperidad de Ucrania después de la guerra. Participarán asesores de seguridad nacional de los países europeos, aunque no se especificó quién representará exactamente a Estados Unidos en esta instancia. También está confirmada la asistencia del Banco Mundial, lo que sugiere un enfoque integral que incluye aspectos económicos y de infraestructura.

El emisario estadounidense Steve Witkoff había señalado que la delegación de Washington se reuniría en Bruselas con representantes europeos y de la OTAN. El propósito específico de este encuentro es discutir las garantías de seguridad para Ucrania, un elemento determinante en cualquier eventual acuerdo de paz. La presencia de la OTAN y el Banco Mundial indica la gravedad y el alcance internacional de estas decisiones diplomáticas.

Obstáculos territoriales y contexto histórico

Las diferencias territoriales continúan siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo global y definitivo. Moscú exige que las fuerzas ucranianas se retiren de la región oriental de Donetsk, una condición inaceptable para Kiev. El Gobierno ucraniano rechaza esta propuesta porque considera que dejaría el resto del país expuesto a nuevos ataques rusos sin posibilidad de defensa efectiva.

El último encuentro trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos se celebró a mediados de febrero en Ginebra, Suiza. Aquel encuentro no generó avances significativos y sirvió como precursor de la suspensión actual de los diálogos directos. La próxima ronda en Abu Dabi busca reactivar estos esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, que se mantiene como el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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La coyuntura actual presenta una ventana de oportunidad limitada pero concreta. La coordinacion entre las reuniones de Bruselas y Abu Dabi es esencial para establecer una base sólida. Los actores internacionales mantienen la esperanza de que estas negociaciones puedan reducir la tensión y establecer un marco para la estabilidad futura en la región.