Russell Brand condenado a prisión por violación y agresiones sexuales

El actor británico Russell Brand recibe diez años y seis meses de cárcel por violación y agresiones sexuales. El juez lo define como depredador sexual que usó su fama para abusar.

El actor y humorista británico Russell Brand fue condenado el lunes a una pena de diez años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de un delito de violación y tres agresiones sexuales cometidas en el Reino Unido entre los años 2004 y 2009. El veredicto final cierra un caso judicial de alta perfil que involucra a la figura mediática.

Brandy, de cincuenta y uno años de edad, permaneció sin mostrar ninguna reacción emocional visible mientras se le comunicaba la severidad de la sentencia impuesta por la justicia británica. Este resultado legal sigue al anuncio de su culpabilidad realizado por un jurado la semana anterior en el Tribunal de la Corona de Southwark, ubicado en la ciudad de Londres.

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Detalles del proceso judicial y la sentencia

El juez Joel Bennathan pronunció un duro alegato durante la lectura de la sentencia, señalando que hace aproximadamente veinte años Brand comenzaba a ganar fama. El magistrado lo describió como una persona inteligente, divertida y carismática, pero también identificada como un depredador sexual que abusó de su posición.

Las acusaciones originales presentadas contra Russell Brand incluían seis denuncias de mujeres que alegaron violación y agresiones sexuales entre 1999 y 2009. No obstante, el tribunal absolvió al actor de dos cargos de violación y de un cargo de intento de agresión sexual, concentrando la condena en los delitos confirmados.

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Testimonios y postura de la defensa

Durante el juicio con jurado, seis mujeres testificaron en el Tribunal de la Corona de Southwark, proporcionando la evidencia central para la condena. El equipo de defensa de Brand mantuvo una postura de negación absoluta, donde el actor respondió con un claro no a las preguntas de su abogado sobre si había cometido los delitos imputados.

La Fiscalía describió a Russell Brand como un individuo despistando, calculador y manipulador que utilizó su influencia y fama para aprovecharse de mujeres. Andy Furphy, superintendente detective de la Policía Metropolitana, declaró que Brand creía tener derecho a todo a medida que aumentaba su notoriedad pública.

Impacto en la trayectoria pública del actor

Antes de estos acontecimientos legales, Brand fue conocido principalmente como un humorista de monólogos y presentador de televisión. Su vida privada también captó la atención internacional debido a su breve matrimonio con la estrella del pop Katy Perry, una relación que marcó su presencia en la cultura popular global durante varios años.

En la actualidad, Russell Brand ha transformado su imagen pública convirtiéndose en un gurú conservador y una figura influyente en internet. Actualmente cuenta con millones de seguidores en las redes sociales, donde comparte sus opiniones políticas y filosóficas, marcando un contraste significativo con su etapa anterior como comediante.