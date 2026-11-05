Russell Brand condenado por violación y agresión sexual en Londres

El actor británico Russell Brand fue declarado culpable de violar a una mujer y agredir a otras tres. Conoce los detalles del veredicto y la condena en prisión.

El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable este jueves por un tribunal penal en Londres de violar a una seguidora de 21 años y de haber agredido sexualmente a otras tres mujeres. Este veredicto marca el final de un juicio prolongado que examinó acusaciones de conducta sexual indebida que ocurrieron entre 1999 y 2009.

Tras escuchar el veredicto, el tribunal de 51 años de edad ingresó inmediatamente en prisión preventiva. El juez Joel Bennathan advirtió públicamente a Brand que se enfrenta a una pena de prisión considerable. La condena oficial se anunciará el próximo lunes, momento en el que se establecerá la duración exacta de su encierro.

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Detalles del Veredicto y Cargos

El juicio llevado a cabo en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres involucró a seis mujeres que denunciaron los hechos. El tribunal absolvió a Russell Brand de dos cargos de violación y de un cargo de intento de agresión sexual. Sin embargo, los jurados encontraron al actor culpable de los delitos restantes que formaban parte de la acusación principal.

Durante el procedimiento, Brand se declaró inocente de todos los cargos que se le imputaban. Cuando su abogado le preguntó en voz alta si había cometido los delitos de los que estaba acusado, la respuesta del actor fue un rotundo no. A pesar de esta negación pública, la evidencia presentada por la fiscalía convenció al jurado de su culpabilidad en tres de los cargos específicos.

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Testimonios y Papel de la Policía

La fiscalía describió a Russell Brand durante el juicio como un depredador sexual despiadado, calculador y manipulador. Los testigos, las seis mujeres que lo denunciaron, relataron cómo el actor utilizó su influencia, su posición social y su fama para aprovecharse de ellas. Este patrón de conducta se intensificó a medida que su notoriedad en el entretenimiento crecía.

El superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy, emitió un comunicado tras conocerse el veredicto. Furphy rindió homenaje al extraordinario valor, fortaleza y determinación de las mujeres que dieron un paso al frente para denunciar lo que les había sucedido. La policía subrayó que Brand aprovechó su estatus público para cometer estos crímenes.

Implicaciones Legales y Futuro

Además de los cargos por los cuales fue condenado, durante el juicio salió a la luz que Russell Brand ha sido acusado de violar a otras dos mujeres. Una de estas víctimas adicionales tenía 16 años en el momento de los hechos denunciados, lo que indica la gravedad de las acusaciones no resueltas en este proceso. Por tanto, podría enfrentarse a nuevos procedimientos penales por estos incidentes adicionales.

Russell Brand, quien estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry, ha cambiado su imagen pública. Actualmente se presenta como un gurú conservador y cuenta con millones de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, la condena de hoy representa un golpe devastador para su carrera y su libertad personal mientras espera la sentencia final el lunes próximo.