Ruta al Mar exige recursos ANI para Corredor Vial Caucasia-Cruz del Viso

La concesión Ruta al Mar alertó sobre la falta de pago de la ANI para mantener el corredor Caucasia-Cruz del Viso durante la reversión a Invías tras fallo del CIRD.

La Concesión Ruta al Mar ha emitido un comunicado urgente dirigido a los usuarios del corredor vial Caucasia-Cruz del Viso, ubicado en la conexión entre Antioquia y Bolívar. La empresa reitera su llamada a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que disponga oportunamente los recursos financieros necesarios para sostener las labores de operación y mantenimiento.

Urgencia por Pagos en Etapa de Reversión

La Concesión Ruta al Mar señaló en su informe, fechado el 2 de noviembre de 2026 en Montería, que continúa ejecutando actividades prioritarias enfocadas en la protección de la vida y la seguridad vial. Sin embargo, advirtió que enfrenta una falta de reconocimiento y pago por parte de la entidad estatal durante la Etapa de Reversión, la cual comenzó en mayo de 2026.

Also read Giro de Rigo 2024: Derrumbe en Dagua obliga a cambiar ruta en Cali

La concesionaria expresó su preocupación por los inconvenientes y molestias que esta situación financiera podría generar en los planes de viaje de los ciudadanos. La empresa agradeció la comprensión del público y los invitó a mantenerse informados a través de los canales oficiales, subrayando que la seguridad de los usuarios sigue siendo su compromiso principal.

Fallo del CIRD y Obligaciones de la ANI

La situación operativa de la vía se enmarca en el contrato de concesión APP No. 016 de 2015, que entró en fase de reversión tras un laudo arbitral del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD). Este fallo, proferido el 30 de abril y notificado el 1 de mayo de 2026, ordenó la terminación anticipada del contrato.

Advertisement

El laudo arbitral condenó a la Agencia Nacional de Infraestructura al pago de más de $3,57 billones de pesos. Tras la emisión del fallo, la ANI informó que su equipo jurídico estaba evaluando el alcance de la decisión para solicitar aclaraciones, correcciones o complementos, e incluso estudiaba la posibilidad de interponer un recurso de anulación ante el Consejo de Estado.

Implicaciones Comerciales y Entregas Técnicas

La Agencia ha argumentado que el tribunal incluyó pagos adicionales fuera de la fórmula contractual inicialmente pactada, lo que incluye indemnizaciones relacionadas con el congelamiento de tarifas de peajes. No obstante, ambas partes acordaron agotar la etapa de reversión para entregar la infraestructura al Instituto Nacional de Vías (Invías) a más tardar en febrero de 2027.

El corredor Caucasia-Cruz del Viso es una pieza estratégica del proyecto Antioquia-Bolívar, vital para el abastecimiento y el comercio en el norte y el Bajo Cauca antioqueño, así como en el sur de Córdoba y Bolívar. Por esta ruta transitan diariamente vehículos de carga, buses de servicio público y miles de viajeros entre el interior del país y la costa Caribe.