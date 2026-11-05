Ruta N de Medellín gana premio IASP por programa Generación Tech

La Alcaldía de Medellín, a través de Ruta N, recibe el reconocimiento internacional IASP Inspiring Solutions por su impacto en educación STEAM y formación de jóvenes innovadores.

La ciudad de Medellín, representada por la entidad Ruta N, ha sido galardonada con el prestigioso reconocimiento IASP Inspiring Solutions, otorgado por la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación. Este galardón premia explícitamente las iniciativas innovadoras y el intercambio de conocimiento realizados por parques científicos y áreas de innovación a nivel global, situando a la capital antioqueña en un plano de liderazgo en educación tecnológica.

Ruta N destaca por programa Generación Tech

El premio fue concedido específicamente por el éxito del programa Generación Tech, una iniciativa fundamental que trabaja desde la educación básica para impulsar el pensamiento científico y las habilidades STEAM en la comunidad educativa. Esta estrategia se centra en la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, contribuyendo directamente al desarrollo del ecosistema de innovación en la capital antioqueña y formando nuevas generaciones con capacidades para aportar soluciones a los retos de su entorno.

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Alcance y métricas del proyecto educativo

El impacto cuantitativo de esta intervención es significativo y está respaldado por datos precisos sobre su cobertura en la ciudad. Según el balance oficial, el programa ha llegado a más de 6.000 estudiantes y 600 docentes correspondientes a 200 colegios públicos y privados de esta ciudad. Estas cifras demuestran la escala masiva de la intervención en el sector educativo y la capacidad de Ruta N para movilizar recursos pedagógicos en una diversidad de instituciones.

Posición de la Alcaldía y voceros oficiales

Los voceros de Ruta N emitieron un comunicado oficial destacando que este reconocimiento refleja la apuesta de la Alcaldía de Medellín por acercar el conocimiento a las aulas y formar nuevas generaciones con capacidades para innovar, aportar soluciones a los retos de su entorno e impulsar el desarrollo económico y social de la ciudad. Esta declaración oficial subraya el compromiso institucional con la transformación social a través de la tecnología y la educación de calidad.

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Contexto global y selección finalista

La ceremonia de entrega de los premios tuvo lugar en Francia, a donde fueron invitados los finalistas provenientes de una lista competitiva que incluía a representantes de Australia, Brasil, China, Colombia, Grecia, Perú, Polonia, Corea del Sur, Tailandia y Turquía. Esta edición recibió más de 60 propuestas de 19 países, de las cuales un panel de expertos seleccionó las diez finalistas y, posteriormente, los miembros de la IASP eligieron a los tres ganadores por méritos propios.

Resultados de la competición internacional

El segundo lugar fue para Bilişim Vadisi de Turquía y The Athens Startup Business Incubator - THEA de Grecia, por la iniciativa Hackathon Grecia-Turquía 2024-2025, mientras que el tercer puesto fue para Melbourne Innovation District de Australia por su iniciativa Regenerative Futures Challenge. Este ranking oficial valida la superioridad técnica y social del modelo implementado por la entidad colombiana frente a las mejores prácticas internacionales en innovación abierta y educativa.