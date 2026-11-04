Rutas del Narco entre Clan del Golfo y CJNG: Estructura Criminal Revelada

La FM y Interpol desentrañan la estructura logística del Clan del Golfo y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Descubren sus rutas en el Catatumbo, Antioquia y el mar Caribe para exportar cocaína a Europa y Norteamérica mediante 'miqueo' en buques mercantes.

La Dirección de Investigación Criminal junto con Interpol han logrado desglosar la compleja maquinaria logística utilizada por el Clan del Golfo y el Cartel Jalisco Nueva Generación para el tráfico internacional de cocaína. Esta investigación, realizada en colaboración con la red La FM, expone cómo estas dos organizaciones criminales han establecido alianzas estratégicas para mover grandes cargamentos desde Colombia hasta mercados en Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Los datos obtenidos revelan una red criminal altamente estructurada que ha eliminado la dependencia de otros grupos para la exportación final.

Origen y Transporte Terrestre hacia Antioquia

El proceso criminal inicia en el Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander, donde se produce la cocaína que alimenta esta red internacional. Desde 2024, el Clan del Golfo controla directamente todas las rutas nacionales de salida del país. Los cargamentos son trasladados desde el Catatumbo hacia Antioquia, donde funciona un centro de acopio clave para la distribución transcontinental. Este territorio actúa como el punto de consolidación antes de que la droga ingrese a las rutas marítimas o aéreas hacia el exterior, manteniendo el control férreo sobre cada eslabón del proceso.

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Estrategia del Miqueo en el Mar Caribe

Una vez que la droga alcanza los puertos del Caribe, los criminales emplean la técnica conocida como preñar el buque para evadir los controles terrestres y portuarios. Mientras las autoridades inspeccionan rigurosamente los buques mercantes que zarpan de manera legal, los narcotraficantes utilizan personas a bordo que proporcionan las coordenadas exactas en alta mar. Lanchas rápidas se acercan a las embarcaciones y, mediante el miqueo, lanzan lazos para subir los bultos de cocaína camuflados en la estructura del barco. Esta maniobra permite ocultar el narcotráfico bajo la apariencia de carga comercial legítima.

Destinos y Rutas Internacionales hacia Europa y Norteamérica

Tras el transporte marítimo, la droga llega a países como Costa Rica y la República Dominicana, donde se divide según el mercado objetivo. Para el tráfico hacia Norteamérica, la sustancia se traslada en barcos pesqueros para pasar desapercibida hasta llegar directamente a México, donde el Cartel Jalisco Nueva Generación la recibe sin intermediarios visibles. En cambio, los cargamentos con destino a Europa siguen rutas distintas y más largas, aprovechando la red de distribución global que el Clan del Golfo ha expandido. Esta diversificación de rutas garantiza que el flujo de droga nunca se detenga, incluso ante la presión de las autoridades.

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Cambios Estructurales y Capturas en Barranquilla

La estructura del Clan del Golfo ha experimentado un cambio radical al contar con representantes propios en Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Anteriormente, dependía de otros grupos criminales para la fase final de la entrega, pero ahora gestiona directamente el proceso desde el origen hasta el consumidor final. Esta transformación permitió la captura de dos ciudadanos mexicanos en Barranquilla, identificados como enlaces clave. Estos individuos, conocidos como alfiles, fueron detenidos en el marco de los operativos de la Policía en Antioquia y regiones nortesantandereanas, confirmando la colaboración directa entre los líderes de ambos carteles.

Impacto en las Comunidades y Próximas Acciones Policiales

La presencia de estas estructuras criminales también ha tenido efectos colaterales en la dinámica social y comercial de las regiones afectadas. Aunque en algunas zonas se ha observado una expansión de negocios gastronómicos relacionados con la cultura mexicana, este fenómeno coexiste con la violencia y el control territorial ejercido por los carteles. Las autoridades confirman que existen múltiples investigaciones en curso para desarticular esta red internacional. Se anticipan nuevas capturas de los nexos operativos que unen a estas organizaciones, buscando interrumpir la cadena de suministro antes de que llegue a sus destinos finales.