El artista Ryan Castro sorprende al anunciar que invitará a los conductores de buses que le permitieron cantar en sus inicios a su primer concierto en estadio en Medellín. El evento, con más de 40 mil asistentes, es un hito en su carrera y un reconocimiento a sus raíces.

Ryan Castro , el artista antioqueño que ha conquistado el corazón de miles con su música, se prepara para un momento cumbre en su carrera: su primer concierto en estadio, y no en cualquier ciudad, sino en su natal Medellín.

Este evento, que promete ser histórico, ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores, agotando rápidamente todas las entradas disponibles. La expectativa es palpable, con más de 40 mil asistentes confirmados para presenciar este espectáculo único. El artista ha expresado su profunda emoción y gratitud por el apoyo recibido, destacando la presencia de figuras internacionales como J Balvin y Karol G, quienes han manifestado su respaldo a este importante logro.

Pero la historia detrás de este concierto va más allá de la música y el éxito. Ryan Castro ha revelado detalles conmovedores sobre su intención de invitar a los conductores de los buses de Medellín que le brindaron la oportunidad de cantar y rapear en sus vehículos durante sus inicios.

Estas imágenes, que se han viralizado en redes sociales, evocan recuerdos de una época de esfuerzo y perseverancia, cuando un joven Castro, con una simple grabadora en mano, compartía su talento en el transporte público. Este gesto de agradecimiento hacia aquellos que creyeron en él desde el principio es un testimonio de su humildad y su conexión con sus raíces.

El concierto no solo representa un hito en su carrera, sino también un reconocimiento a la comunidad que lo vio crecer.

La tiquetera ya ha publicado información detallada sobre el acceso al estadio, con la apertura del primer anillo de seguridad programada para las 2:00 p.m., el ingreso con el hopi sende pass a las 3:00 p.m. y el ingreso general del público a las 4:00 p.m. Se espera que el espectáculo comience a las 7:00 p.m., con la salida del artista al escenario alrededor de las 8:00 p.m. Se han establecido restricciones en cuanto a los objetos permitidos, prohibiendo la entrada de botellas de vidrio o lata, alimentos, bebidas, paraguas, cámaras de video o fotográficas profesionales, drones, camisetas de fútbol, correas con hebillas grandes, vaporizadores, cigarrillos, encendedores, drogas, armas de fuego o cortopunzantes, elementos contundentes, explosivos y mascotas.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes. En otras noticias, la posibilidad de que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026 ha generado debate y especulación. Autoridades de Estados Unidos han aclarado la situación, tomando una decisión clave al respecto.

Asimismo, el senador republicano Bernie Moreno ha sido designado como observador de Estados Unidos en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, uniéndose a la lista de representantes internacionales que supervisarán el proceso electoral. Por otro lado, un teniente del Ejército en Antioquia ha sido condenado a 20 años de prisión por tortura y homicidio de un campesino, un caso que ha generado indignación y ha puesto de manifiesto la importancia de la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Estos acontecimientos, aunque diversos, reflejan la complejidad y la dinámica de la actualidad nacional e internacional. La historia de Ryan Castro, sin embargo, destaca como un ejemplo inspirador de superación y agradecimiento, demostrando que con esfuerzo, perseverancia y el apoyo de la comunidad, los sueños pueden hacerse realidad. Su concierto en Medellín no es solo un evento musical, sino una celebración de la vida, la música y la esperanza





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