Síntomas silenciosos del accidente cerebrovascular en Colombia: guía de prevención y alerta

El 37% de los ACV cerebelosos recibe diagnóstico erróneo. Conozca las 5 señales de alerta de la Universidad FUCS y cómo actuar ante el 6,2% de mortalidad en Colombia.

Un vértigo repentino o una pérdida súbita del equilibrio pueden pasar desapercibidos, pero representan señales críticas de un accidente cerebrovascular (ACV). Estas manifestaciones afectan zonas del cerebro vinculadas a la visión y la coordinación, complicando su identificación inmediata en servicios de urgencias.

Un artículo científico publicado en septiembre de 2026 en la revista Frontiers in Neurology advierte que entre el 20% y el 25% de los ACV isquémicos comprometidos por obstrucción arterial afectan la circulación posterior. Una investigación internacional con 465 pacientes reveló que el 37% de estos casos recibió un diagnóstico equivocado inicialmente.

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Estadísticas de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares

Las cifras preliminares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que las enfermedades cerebrovasculares representaron el 6,2% de las muertes registradas entre enero y julio de 2026 en Colombia. Estos datos refuerzan la urgencia de reconocer oportunamente los síntomas para reducir la mortalidad.

La preocupación radica en que no todas las alteraciones neurológicas se manifiestan con parálisis o dificultad para hablar. Las lesiones en la circulación posterior pueden pasar inadvertidas durante una primera valoración médica, retrasando tratamientos vitales para la recuperación del paciente.

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Señales de alerta según expertos de la Universidad FUCS

Mario Alejandro Rairán Penagos, residente de Neurología de la Universidad FUCS, identifica cinco manifestaciones clave para la detección temprana. El vértigo repentino que dificulta caminar debe considerarse una señal de alerta inmediata sin explicación aparente.

La pérdida de equilibrio, manifestada en tambaleos o caídas sin motivo, indica posibles alteraciones neurológicas graves. Asimismo, ver doble o perder repentinamente la visión en uno o ambos ojos requiere atención médica urgente por parte de los especialistas.

El adormecimiento repentino en un lado del cuerpo, rostro o extremidades es un indicador clásico. La dificultad para hablar arrastrando palabras o la debilidad súbita en brazos y piernas completan las señales de reconocimiento del evento cerebrovascular.

Protocolos de actuación ante los primeros síntomas

La American Stroke Association recomienda actuar inmediatamente ante cualquier cambio neurológico repentino. En Colombia, los ciudadanos deben solicitar una ambulancia a través de la línea de emergencias 123 para recibir asistencia profesional rápida.

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Es fundamental registrar la hora exacta en que comenzaron los síntomas o la última vez que la persona estuvo normal. No se deben suministrar aspirinas ni ofrecer alimentos por cuenta propia para evitar complicaciones durante la evaluación médica.

Incluso si las molestias desaparecen en minutos, es imperativo acudir a urgencias. Podría tratarse de un ataque isquémico transitorio (AIT), que advierte sobre el riesgo inminente de un accidente cerebrovascular posterior con secuelas graves.

Estrategias de prevención y control de factores de riesgo

El control de los factores de riesgo es esencial para reducir la probabilidad de sufrir un ACV. Mantener controlada la presión arterial, vigilar el colesterol y la glucosa son medidas preventivas básicas recomendadas por los cardiólogos y neurólogos.

Evitar el consumo de cigarrillo, realizar actividad física regular y mantener una alimentación saludable protegen la salud cardiovascular. Se estima que el 80% de los ictus se puede prevenir con estos hábitos saludables y el control médico constante.