Súper Astro Sol mantiene intacta su magia

Notifies readers of the continuation of the traditional game of Super Astro Sol which consists of combining four numbers and zodiac signs in a specific pattern. Since the game complies with national regulations and standards, it will be held once again on Tuesday 19th May 2026, and lotto results can be accessed via the Lotseries platform.

Súper Astro Sol no se hizo presente este sábado 16 de mayo porque combina números y signos zodiacales dentro de una dinámica muy particular y ampliamente seguida en el país.

Gracias a que sus sorteos cumplen con todos los estándares de seguridad, supervisión y transparencia exigidos por la legislación colombiana y las autoridades encargadas de regular este tipo de actividades, el tradicional juego regresará este martes 19 de mayo de 2026 en su horario habitual de las 4:00 p.m. Desde Bogotá se llevará a cabo el Sorteo 5435. Puedes participar desde $500 pesos (valor mínimo por tiquete) hasta $10.000 pesos (valor máximo por jugada).

Ganas si aciertas las 4 cifras, las 3 últimas cifras o las 2 últimas cifras en orden de izquierda a derecha, junto con el signo elegido o si aciertas 4 cifras, 3 últimas cifras o 2 últimas cifras en orden de izquierda a derecha con cualquiera de los 12 signos





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