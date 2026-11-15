Saúl Rodríguez Rueda cumple 100 años entre la contaduría y la inmobiliaria

Saúl Rodríguez Rueda, fundador de la Inmobiliaria Rodríguez y Mora, llega a los 100 años tras una vida dedicada al trabajo como contador en Santander.

Saúl Rodríguez Rueda, fundador de la Inmobiliaria Rodríguez y Mora, cumple 100 años de vida. Nació el 31 de octubre de 1926 en El Hato, un municipio de la provincia Comunera de Santander ubicado a unos 150 kilómetros de Bucaramanga. Cuando le preguntan por un día cualquiera de su vida, responde con sencillez que lee, ve un poco de televisión y hace ejercicio.

Según sus propias palabras, en su hogar no hace ninguna otra cosa diferente. Esa rutina tranquila es, a su juicio, uno de los secretos de su larga vida, la misma que le permitió pasar de la contaduría de impuestos a la administración de inmuebles en Bucaramanga.

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Saúl Rodríguez Rueda y sus primeros años en San Gil

Saúl Rodríguez Rueda vivió sus primeros años en El Hato. Siendo muy niño, su familia se trasladó a San Gil, aunque no recuerda el año exacto de la mudanza. En esa ciudad estudió en el colegio Guanentá, pero a los quince años dejó la escuela.

Él explica que las dificultades económicas de sus padres lo llevaron a retirarse del estudio y empezar a trabajar. Describe la casa familiar como grande, de economía un poco apretada, pero muy amorosa. Fueron quince hermanos, de los cuales quedan ocho con vida.

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Su padre, Ángel María Rodríguez González, vivió hasta los 106 años y falleció en 1997. Don Saúl lo recuerda como un hombre juicioso, sano, trabajador y ajeno a las fiestas. Según relata, la suerte no lo acompañó mucho, pero logró sacar adelante a sus hijos, y el resto del camino fue responsabilidad de ellos mismos.

Carrera como contador y origen de la inmobiliaria

Hasta los 20 años, Saúl Rodríguez Rueda vivió en San Gil. Después decidió buscar otros horizontes en Bucaramanga, adonde llegó en 1946 con la ayuda de un hermano. Allí se empleó en una sede del Banco de Bogotá, cargo que ocupó cerca de dos años.

En 1952 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) le ofreció un puesto, y él aceptó. Trabajó en esa entidad durante diez años, hasta 1962, y aprendió todo lo que un contador necesita saber. Ese periodo fue la base de su formación profesional.

En 1962 decidió trabajar de forma independiente y abrió una oficina sencilla dedicada a asuntos tributarios, en la que hacía declaraciones de renta. Un cliente de San Gil llegó con un caso tributario, y Saúl Rodríguez Rueda respondió el requerimiento a la Dian. Aunque al cliente le aplicaron una multa, quedó satisfecho con el trabajo.

Ese cliente, identificado como Adolfo, le encargó administrar una casa arrendada del Municipio en Bucaramanga. Saúl Rodríguez Rueda habló con el funcionario de la Alcaldía, firmó el contrato directamente con él y empezó a administrar el inmueble. De esa experiencia nació la idea de crear una inmobiliaria.

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Inmobiliaria Rodríguez y Mora y su legado familiar

La Inmobiliaria Rodríguez y Mora surgió en 1965, cuando el negocio ya no cabía en una oficina pequeña y fue necesario constituir una sociedad. Algunos amigos le confiaron sus propiedades, y poco a poco llegaron más clientes. La empresa sigue existiendo hoy.

Saúl Rodríguez Rueda es el fundador de la inmobiliaria y actualmente es su representante, socio y gerente. Ya no asiste todos los días, pero va de vez en cuando. Él afirma que la quiso y la quiere mucho porque la construyó con muchos esfuerzos y con el apoyo de sus amigos.

A los 27 años conoció a su esposa, Leonor Blum. Él recuerda que pasó por la casa donde ella vivía, la vio, le gustó y volvió a pasar. Tres años después se casaron. Leonor Blum, de 92 años, quien en este mes va a cumplir 93, recuerda que en 1956 dieron el paso del matrimonio y que ella le pidió que fuera a vivir a la casa de su familia, porque eran muchos.

La pareja acumula 70 años de matrimonio. Tras el fallecimiento de la madre de Saúl Rodríguez Rueda, a los 50 años, Leonor Blum se hizo cargo de cinco cuñados pequeños y los crio. Su primera hija, Fabiola, nació después, y aunque la pareja se mudó a su propia residencia, la casa familiar siguió siendo un punto de encuentro. Fabiola falleció hace diez años y la pareja dejó cuatro hijos.