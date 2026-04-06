Sabanagrande, Atlántico, Bajo Fuego: Dos Atentados Sicariales Dejan Tres Muertos

Dos ataques sicariales en Sabanagrande, Atlántico, resultaron en la muerte de tres personas, sumando preocupación por la creciente violencia en la región. Las autoridades investigan los móviles y buscan a los responsables de estos crímenes.

La violencia vuelve a ensombrecer Sabanagrande , Atlántico , con dos ataques sicariales que dejaron un saldo trágico de tres personas fallecidas entre el domingo y la madrugada del lunes. Estos lamentables sucesos, que se suman a una ya preocupante ola de violencia en la región, han encendido las alarmas y motivado una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes. La comunidad, consternada por la repetición de estos actos violentos, clama por justicia y mayor seguridad.

Las autoridades, por su parte, se encuentran desplegadas en labores de investigación para esclarecer los móviles de estos crímenes y dar con los responsables, en un esfuerzo por restaurar la tranquilidad y la paz en el municipio.\El primero de los ataques se registró la noche del domingo 5 de abril de 2026, en el barrio Fátima de Sabanagrande. Según los primeros informes, dos sicarios interceptaron a Pedro Gutiérrez Barros y a Juan Bautista Marriaga De la Hoz, abriendo fuego contra ellos de manera indiscriminada. Ambos hombres fueron víctimas fatales del atentado, y sus cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han revelado los posibles móviles de este crimen, pero se encuentran trabajando intensamente en la recolección de pruebas y el análisis de la información disponible para identificar a los responsables y determinar las causas que llevaron a este acto de violencia.\El segundo ataque ocurrió en la madrugada del lunes 6 de abril, en el barrio 2 de Marzo de Sabanagrande. La víctima fue Jaider David Carrillo Barrios, de 20 años, quien fue abordado por sicarios que le dispararon fatalmente. Las autoridades, al igual que en el caso anterior, aún no han establecido los motivos detrás de este asesinato, pero no descartan la posibilidad de que se trate de una retaliación entre bandas criminales que operan en el departamento del Atlántico. La Seccional de Investigación Criminal de la Policía se encuentra trabajando arduamente en la verificación de información, la recolección de testimonios y el análisis de evidencias para esclarecer ambos atentados y llevar a los culpables ante la justicia. Estas tres muertes elevan a más de 20 el número de asesinatos registrados durante la Semana Santa en el Departamento del Atlántico, lo que subraya la urgencia de tomar medidas efectivas para combatir la violencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía





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