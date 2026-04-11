Sabanagrande y Baranoa se movilizan por la paz: Exigen acciones urgentes ante la violencia

Habitantes de Sabanagrande y Baranoa salen a las calles para exigir acciones urgentes ante la creciente ola de violencia. Las movilizaciones buscan la seguridad y la paz, instando a las autoridades a tomar medidas concretas para proteger a la comunidad.

Movilizaciones masivas por la paz sacudieron los municipios de Sabanagrande y Baranoa este viernes, en respuesta a la creciente ola de violencia que ha cobrado vidas y sembrado el temor en la comunidad. Los habitantes de ambas localidades, unidos por un sentimiento de indignación y la urgencia de recuperar la tranquilidad, tomaron las calles vestidos de blanco, portando globos y banderas, y alzando la voz enérgicamente para exigir acciones concretas a las autoridades competentes.

La movilización en Sabanagrande, que inició en la calle 17 frente al Parque Estadio y culminó en la plaza principal, reunió a decenas de personas que, además de expresar su rechazo a la violencia, enfatizaron la necesidad de una responsabilidad compartida en la búsqueda de la seguridad. El alcalde de Sabanagrande, Darwin Alexander Rosales Mora, hizo un llamado a la unidad, destacando que el problema de la inseguridad involucra a toda la sociedad, comenzando por el núcleo familiar. Invitó a la comunidad a fortalecer los valores y principios en niños, adolescentes y jóvenes, como una estrategia para impactar positivamente a largo plazo. El mandatario también expresó el anhelo de paz y tranquilidad para el municipio, y enfatizó la importancia de estas movilizaciones para que el gobierno nacional preste atención a la situación en el Atlántico. Subrayó la necesidad de realizar más marchas en el departamento para visibilizar la problemática y asegurar que el gobierno actúe en consecuencia.\En Baranoa, la movilización, que incluyó una velatón nocturna, se desarrolló con la misma fuerza y determinación. Cerca de 200 personas, incluyendo familias, jóvenes, líderes sociales y miembros de la comunidad en general, recorrieron las calles en un ambiente pacífico, portando velas, mensajes y símbolos de esperanza. Exigieron a las autoridades municipales, departamentales y nacionales acciones urgentes y articuladas para garantizar la seguridad y la tranquilidad. Los manifestantes demandaron la implementación de un plan de choque en seguridad en los sectores más afectados, el fortalecimiento de la presencia policial y institucional, la creación de estrategias de prevención dirigidas a los jóvenes, y la realización de intervenciones integrales para asegurar entornos seguros. Además, solicitaron la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio para el seguimiento permanente de la situación y la activación de un Consejo de Seguridad permanente, que permita la toma de decisiones oportunas y sostenidas en el tiempo. El acto culminó con una emotiva velatón, donde los asistentes encendieron luces en memoria de las víctimas de la violencia, enviando un mensaje claro: “Baranoa no quiere más violencia y clama por la protección de la vida”. La profunda preocupación por la inseguridad se intensificó tras el asesinato de un adolescente en Sabanagrande, quien había señalado a presuntos responsables de un atentado. Este trágico evento añadió urgencia a las demandas de la comunidad y resaltó la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades.\La unidad y la determinación demostradas por los habitantes de Sabanagrande y Baranoa en estas movilizaciones reflejan un hartazgo ante la violencia y una firme esperanza en la posibilidad de construir un futuro más seguro y pacífico. La exigencia de acciones concretas, la solicitud de planes de seguridad, y el llamado a la responsabilidad compartida son señales claras de que la comunidad está dispuesta a participar activamente en la búsqueda de soluciones. La participación de jóvenes, familias y líderes sociales subraya la transversalidad del problema y la necesidad de abordar la inseguridad desde múltiples frentes. La velatón, un acto de duelo y esperanza, sirvió como un recordatorio del costo humano de la violencia y como una afirmación del derecho a vivir en paz. El gobierno nacional y las autoridades locales enfrentan ahora el desafío de responder a estas demandas con prontitud y eficacia, implementando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y restaurar la confianza en las instituciones. La situación en Sabanagrande y Baranoa sirve como un llamado de atención a la necesidad de fortalecer la seguridad en el departamento del Atlántico y en todo el país, y de invertir en la prevención de la violencia para construir un futuro más justo y pacífico





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