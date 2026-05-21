Sala Plena del CNE Cierra Investigación por Anulación de Candidatura de Abelardo de la Espriella

El tribunal electoral rechazó la petición de anular la candidatura de Abelardo de la Espriella y acogió la ponencia de la magistrada Alba Lucía Velásquez. Los motivos de la decisión se derivan de la no consideración de firmas por parte de la Registraduría en su solicitud de inscripción.

Sala plena del CNE cerró investigación que pedía anular la candidatura de Abelardo de la Espriella: aspiración quedó en firme El tribunal electoral decidió no continuar con la solicitud contra el abogado por la anulación de varias firmas en la Registraduría.

Imágenes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en entrevista con EL TIEMPO. Fotos: Sergio Cárdenas | El Tiempo La denuncia en cuestión pedía anular la inscripción de Abelardo de la Espriella debido a que hubo una gran cantidad de firmas que la Registraduría no consideró como válidas. Presentó más de 5 millones, pero al menos 3 millones fueron descartadas.

Para el quejoso, esa diferencia implicaba un supuesto intento por incurrir en el error a la Registraduría y violaba el principio de buena fe





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