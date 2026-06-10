Sala Plena del CNE estudiará decisión judicial sobre símbolos de campaña de Abelardo de la Espriella

El CNE analizará la orden del Tribunal Superior de Bogotá que prohíbe a la campaña de Abelardo de la Espriella usar símbolos patrios. Mientras tanto, el diputado Mario Fernández Alcocer responde a acusaciones de compra de votos.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral ( CNE ) se reunirá para analizar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó a la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella abstenerse de usar los símbolos patrios en su propaganda electoral.

Esta medida judicial responde a una demanda que argumentaba que el uso de la bandera, el escudo y el himno nacional por parte de la campaña podría generar confusión entre los votantes al sugerir un respaldo oficial del Estado. El tribunal consideró que, si bien los símbolos son de todos los colombianos, su utilización en campañas políticas debe ser regulada para evitar la instrumentalización de elementos que representan la unidad nacional.

El CNE, como máxima autoridad electoral, deberá determinar si la decisión del tribunal se ajusta a la Constitución y la ley, y si procede algún recurso o modificación. Mientras tanto, la campaña de De la Espriella ha manifestado su desacuerdo y anunció que recurrirá a instancias superiores para defender su derecho a usar estos símbolos, argumentando que hacen parte de la identidad nacional y no deben ser restringidos en el ámbito político.

Por otro lado, el diputado del departamento de Sucre Mario Fernández Alcocer, quien es cuñado de la primera dama Verónica Alcocer, respondió públicamente a las acusaciones del candidato Abelardo de la Espriella. De la Espriella había señalado a Fernández Alcocer como parte de una supuesta red de compra de votos a favor de Iván Cepeda. En un comunicado difundido desde Sincelejo, el diputado calificó las acusaciones como infundadas y sin pruebas.

Fernández Alcocer solicitó la intervención de entes de control y organismos de observación electoral nacionales e internacionales para que verifiquen sus actividades. Afirmó que está dispuesto a someterse al más estricto escrutinio y que su respaldo a Cepeda se basa únicamente en convicciones políticas.

Además, anunció que ha acudido a mecanismos constitucionales y legales para exigir una rectificación y proteger sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia. En un hecho paralelo, el expresidente estadounidense Donald Trump volvió a referirse a Abelardo de la Espriella, prometiendo que Colombia tendría el apoyo total de Estados Unidos si el candidato gana las elecciones.

Estas declaraciones han generado polémica en el ámbito político colombiano, con algunos sectores advirtiendo sobre una posible injerencia extranjera en el proceso electoral. Asimismo, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha sido cuestionada por su intento de suspender al presidente Gustavo Petro, lo que algunos políticos califican como una jugadita electoral.

En medio de este clima de tensión, De la Espriella se pronunció tras la orden judicial sobre los símbolos patrios, afirmando que nadie puede silenciar a millones de colombianos. El panorama electoral se torna cada vez más complejo, con múltiples frentes abiertos que serán resueltos en los próximos días por las autoridades competentes





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