Salario de Jaime Andrés Uribe, gerente del Fondo Milagro, supera al de un ministro

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, aparece con un sueldo de $39.441.454 al mes, por encima del salario de un ministro del Gobierno Nacional.

El salario del gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, se convirtió en el centro del debate público tras conocerse la remuneración de varios trabajadores de esta entidad. Según la información divulgada, Uribe Tamayo aparece con una remuneración mensual de $39.441.454. La cifra se conoció a través de una respuesta del propio Fondo a un derecho de petición.

De acuerdo con el mismo reporte, con corte al 9 de noviembre la entidad tenía 27 personas formalmente vinculadas a través de Fiducoldex, sociedad que actúa como empleadora y administradora del Fondo Milagro. La polémica se intensificó porque el sueldo del gerente supera al de un ministro del Gobierno Nacional.

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Cómo se fijó la remuneración del gerente del Fondo Milagro

El sueldo de Jaime Andrés Uribe Tamayo es de $39.441.454 mensuales, según la tabla salarial divulgada inicialmente por el Fondo Milagro. Esa cifra corresponde a la remuneración que figuraba para el gerente dentro de esa tabla.

Para contrastar el monto, la comparación se hizo con la escala salarial vigente para 2026. Según esa escala, un ministro del Gobierno Nacional recibe $30.770.246 mensuales. Con esas cifras, el gerente del Fondo aparece con una remuneración cercana a $8,67 millones más alta cada mes.

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La nómina mensual del Fondo rondaría los $765 millones. Dentro de ese total, los cargos directivos aparecen con remuneraciones de $36 millones, mientras que las coordinaciones alcanzarían los $33 millones mensuales.

Qué se sabe sobre la formación académica de Uribe

La información pública disponible indica que Jaime Andrés Uribe Tamayo no tendría un título profesional. Su perfil también despertó dudas por su formación académica, un punto que volvió a generar conversación junto con su sueldo.

Meses atrás, su nombre había sido considerado para asumir la presidencia de ProColombia. Sin embargo, su llegada a ese cargo no se concretó, y el requisito de contar con título universitario apareció dentro de la discusión sobre su nombramiento.

En su perfil público aparece un apartado denominado Educación, pero allí no se especifica ninguna carrera universitaria, especialización, maestría o doctorado. En cambio, el perfil destaca más de 25 años de experiencia como empresario y cerca de dos décadas al frente de Silicaucho.

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La información disponible no permite afirmar que Uribe Tamayo nunca haya cursado estudios superiores. Hasta el momento, sin embargo, no aparece documentado públicamente un título profesional, una especialización, una maestría o un doctorado a su nombre.

Revisión anunciada por el Gobierno y próximos pasos

El Gobierno reaccionó a la polémica el 13 de noviembre, cuando anunció una revisión y una reversión de la estructura salarial que se había dado a conocer públicamente. Por ello, el monto de $39.441.454 podría cambiar una vez concluya ese proceso.

Uribe Tamayo llegó al Fondo Milagro después del terremoto del 10 de agosto de 2026, cuando se puso en marcha este mecanismo para administrar recursos destinados a la reconstrucción de las regiones afectadas. Su trayectoria, según el perfil divulgado, se ha desarrollado sobre todo en el sector privado, con proyectos vinculados a sectores industriales, comerciales y cafeteros.

Mientras se define la forma final de la estructura salarial del Fondo Milagro, el sueldo del gerente y su perfil académico continúan siendo el foco de la discusión pública.