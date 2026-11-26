Análisis del salario integral 2027 en Colombia. Desde $24.3 millones con el 7% empresarial hasta $31.5 millones con el 38,5% sindical. Descubre el impacto real.

La definición del salario integral en Colombia para el año 2027 está directamente vinculada al resultado de la negociación salarial que iniciará formalmente el 27 de noviembre. Esta modalidad de remuneración representa un componente crítico para miles de trabajadores y empleadores, ya que su valor final dependerá exclusivamente del porcentaje de incremento que se acuerde en la mesa de concertación. Los datos preliminares sugieren una divergencia significativa entre las posiciones de los actores sociales, lo que generará diferencias sustanciales en los ingresos mensuales.

Cálculo del Salario Integral 2027 Según Escenarios

El salario integral se estructura sobre una base legal equivalente a 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que incluye el sueldo básico más el factor prestacional. Bajo el escenario más conservador propuesto por los gremios empresariales, que sugiere un aumento del 7%, el salario mínimo pasaría de $1.750.905 a $1.873.468. En esta situación hipotética, el salario integral alcanzaría los $24.355.088 mensuales, excluyendo el auxilio de transporte que no aplica a esta modalidad.

Also read Gremio de recicladores de oficio se une a la mesa de discusión del salario mínimo 2027

En el extremo opuesto, si prevalece la postura de las centrales obreras que defienden un incremento del 38,5%, el salario mínimo se elevaría hasta los $2.425.003. Esta propuesta llevaría la remuneración integral a aproximadamente $31.525.039 al mes. La brecha financiera entre ambos escenarios supera los $7,1 millones mensuales, un impacto económico considerable que afectará no solo a los asalariados de mínimos, sino también a todos aquellos vinculados bajo esta figura contractual especial.

Diferencias con el Salario Ordinario y Aportes

Gina García, gerente de GLR Abogados, ha destacado que las diferencias entre el salario integral y el ordinario trascienden el simple monto mensual recibido. En el salario ordinario tradicional, las prestaciones sociales se pagan de forma separada y los aportes a seguridad social se calculan sobre el 100% del salario percibido. Por el contrario, en el salario integral, dichas prestaciones ya están incluidas en la remuneración mensual, lo que modifica la estructura de costos laborales.

Advertisement

Un aspecto técnico crucial que señala la experta es que los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el salario integral se liquidan sobre el 70% del ingreso. Esto implica una reducción en la base de cálculo para los sistemas de seguridad social en comparación con el régimen ordinario. Además, el auxilio de transporte no aplica para quienes reciben salario integral, dado que este beneficio está destinado exclusivamente a trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos.

Requisitos Legales y Perfil del Trabajador

El Código Sustantivo del Trabajo establece criterios estrictos para la contratación bajo esta modalidad. Solo pueden pactar salario integral los trabajadores que devenguen un salario ordinario superior a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es fundamental que el acuerdo incluya un factor prestacional que no sea inferior al 30% de la cuantía base, y todo debe constar por escrito en el contrato laboral para tener validez jurídica plena.

Aunque esta figura es frecuente en cargos de dirección, confianza y manejo, no está restringida exclusivamente a estas posiciones. El Ministerio del Trabajo indica que estos empleados mantienen un grado especial de compromiso y vinculación con la empresa, ya que sus responsabilidades pueden comprometer de manera importante los intereses económicos del empleador y la gestión general de la organización.

Impacto en la Negociación Tripartita 2027

La negociación tripartita que comenzará el 27 de noviembre será el factor determinante para actualizar automáticamente el cálculo del salario integral. Una vez se establezca el nuevo valor del salario mínimo, el sistema se ajustará en consecuencia, manteniendo la relación de 13 salarios mínimos que contempla la legislación vigente. Las propuestas actuales varían desde el 7% hasta el 38,5%, lo que marcará un punto de inflexión en la economía laboral colombiana para el próximo año fiscal.