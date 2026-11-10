Salario mínimo 2027: Gobierno convoca a universidades y economistas antes de la concertación

El Ministerio del Trabajo escuchó a universidades y centros de pensamiento antes de la concertación del salario mínimo 2027 en Colombia, cuya mesa está prevista para el 18 de noviembre de 2026.

El Gobierno Nacional de Colombia convocó a universidades, economistas, abogados laboralistas, investigadores y centros de pensamiento para recoger propuestas técnicas sobre el salario mínimo de 2027. La convocatoria se produjo antes de la instalación formal de la mesa tripartita de concertación.

El encuentro fue liderado por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, y por la viceministra de Relaciones Laborales, Juliana Morad. La jornada buscó ampliar la participación en la preparación de la negociación sobre cuánto deberían aumentar los ingresos de los trabajadores el próximo año.

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Cómo la academia examinará el impacto del salario mínimo

La academia examinará los efectos de un aumento del salario mínimo sobre la inflación, el empleo, la productividad, la informalidad y las finanzas públicas. Estos son los ejes de la discusión técnica que alimentará la negociación.

Entre los asuntos abordados durante el encuentro estuvieron los efectos de un aumento salarial sobre los precios, la generación de puestos de trabajo, las diferencias regionales y la sostenibilidad fiscal.

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En la reunión participaron representantes de las universidades de los Andes, Javeriana, Externado de Colombia, Rosario y Eafit. También asistieron investigadores del Banco de la República y de centros de pensamiento.

Posiciones de la ministra y de los sectores frente al ajuste

La ministra Natalia López Fuentes señaló que el propósito es escuchar las diferentes perspectivas y tener en cuenta los aportes de la investigación académica antes de tomar decisiones sobre el ajuste salarial.

La funcionaria afirmó que es de vital importancia escuchar a los participantes, conocer sus inquietudes y preocupaciones, y recibir sus aportes desde la academia y la investigación. Según dijo, lo más importante es tomar decisiones responsables que permitan al país avanzar.

López Fuentes insistió en que la concertación debe considerar las condiciones económicas, laborales y fiscales del país. La discusión, según indicó, no se limita al porcentaje de aumento, sino que también involucra sus posibles efectos sobre las empresas y el mercado laboral.

Un sector de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha planteado un incremento de 38,5%, equivalente a unos $665.000. En contraste, Fenalco y algunos analistas consideran que el ajuste no debería superar el 9%, lo que representaría cerca de $158.000.

La diferencia entre ambas referencias alcanza aproximadamente $507.000. Las propuestas formales de trabajadores y empresarios aún no se han presentado en la mesa de concertación.

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Próximos pasos y efecto para trabajadores y empresas

La mesa de concertación está prevista para instalarse el 18 de noviembre de 2026. Inicialmente, la instalación se había previsto para el día 25 de ese mes.

El punto de partida de la negociación será el salario mínimo vigente para 2026, fijado en $1.750.905 sin incluir el auxilio de transporte. Sobre esa base, las discusiones técnicas sobre inflación, productividad y empleo buscarán establecer los argumentos de las partes.

Antes de la instalación oficial de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Ministerio del Trabajo realizó encuentros con organizaciones sindicales, representantes empresariales, trabajadoras domésticas y sectores agrícolas. Entre estos últimos figuran las actividades bananera, floricultora y palmicultora.

El Ministerio anunció que continuará abriendo espacios con otros grupos, como recicladores y cuidadoras, para recoger sus planteamientos y llevarlos a la discusión nacional.

El objetivo del Gobierno es que los aportes recogidos en estos encuentros contribuyan a una discusión más amplia sobre el incremento salarial. La decisión final, sin embargo, deberá pasar por la negociación entre trabajadores, empresarios y Gobierno.