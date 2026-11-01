Salario mínimo 2027: Gremios y sindicatos presentan propuestas divergentes en Colombia

Sectores económicos y sindicatos presentan propuestas distantes para el salario mínimo 2027. El Gobierno Nacional podría decretar el valor debido a la falta de acuerdo entre las partes.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales iniciará sus sesiones para intentar consensuar el incremento del salario mínimo para el año 2027. No obstante, las posturas de los principales actores económicos y laborales del país ya se han mostrado notablemente distantes. Se prevé que, ante la impossibilidad de alcanzar un acuerdo rápido, el Gobierno Nacional tenga que asumir la decisión final mediante un decreto oficial.

Propuestas divergentes entre empresarios y sindicatos

Durante el Congreso de Asocajas, los sectores empresariales destacaron que el incremento no debe superar el nueve por ciento. Por su parte, organizaciones como Asofondos, la Sociedad de Agricultores de Colombia y Andesco han señalado que el ajuste debe situarse en un rango entre el ocho punto cinco y el nueve punto cinco por ciento. En síntesis, los gremios más importantes del país consideran que el aumento salarial no debe alcanzar la cifra de dos dígitos.

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Esta posición contrasta fuertemente con la dinámica observada durante la administración Petro. En 2023, el país registró una alza del dieciséis por ciento, seguida por un doce punto cero siete por ciento en 2024. Para 2025, el incremento fue del nueve punto cincuenta por ciento, mientras que en 2026 se impuso un polémico aumento del veintitrés por ciento. La justificación gubernamental para la cifra de 2026 se basó en reducir la brecha entre los salarios y el salario mínimo vital, según estudios de la Organización Internacional del Trabajo.

Las centrales obreras, aprovechando este argumento, proponen un crecimiento del treinta y ocho punto cinco por ciento para cerrar un desfase de treinta y dos puntos con el salario mínimo vital. En términos monetarios, los gremios buscan un valor que no supere los ciento setenta mil pesos, excluyendo el auxilio de transporte. Por el contrario, las centrales sindicales defienden un incremento que podría alcanzar los seiscientos setenta y cuatro mil pesos.

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Impacto en la competitividad y costos laborales

La economista Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo y docente de la Universidad del Rosario, advierte sobre la complejidad del panorama actual. Señaló que el costo mínimo para contratar a un trabajador, tras el incremento del veintitrés por ciento de este año, asciende a ochocientos sesenta dólares. Esta cifra representa el costo más alto de América Latina, superando a México con setecientos cincuenta y un dólares, Chile con seiscientos cuarenta y seis dólares y Brasil con cuatrocientos noventa y ocho dólares.

Además, Fernández recordó que el cuarenta y siete por ciento de los trabajadores en Colombia no siquiera llega a percibir un salario mínimo completo. La especialista estimó que la inflación podría cerrar el año por encima del seis punto ochenta por ciento, con un aumento paralelo de la tasa de interés. En un escenario de presiones inflacionarias persistentes, un aumento salarial desbordado podría debilitar el mercado laboral y aumentar las tasas de desempleo.

La experta alertó que apostar por un incremento de dos dígitos podría generar un aumento en la informalidad y los precios. Todo ajuste en los costos laborales implica deducciones en el impuesto a la renta que el Gobierno termina asumiendo en aproximadamente un tercio. Esto también se traduce en un aumento significativo de los costos pensionales para el Estado, lo que complica aún más la sostenibilidad fiscal y social del sistema.

Consideraciones legales y pronósticos económicos

Los sectores privados, especialmente el servicio doméstico y las industrias intensivas en mano de obra como la floricultura y la agroexportación, también enfrentarían afectaciones directas. Fernández aclaró que si el salario mínimo aprobado es inferior a la inflación, el país correría el riesgo de repetir la situación de 2016, cuando el Consejo de Estado anuló el incremento debido a la pérdida de valor adquisitivo.

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En consecuencia, el Gobierno debe ceñirse a la legislación vigente al dictar el decreto. Los criterios legales exigen combinar armónicamente la meta de inflación del Banco de la República, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el crecimiento del PIB y el Índice de Precios al Consumidor.

El economista Roberto Morales consideró que realizar un vaticinio preciso es complejo, pero sugirió un rango ideal para evitar afectar el poder adquisitivo de los trabajadores. Esta estimación se alinea con las condiciones y el desarrollo económico actual de la nación, buscando un equilibrio que no comprometa la estabilidad macroeconómica del país.