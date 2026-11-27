El Dane reporta que 53,4% de los ocupados ganó menos de un salario mínimo entre enero y septiembre de 2026, en medio de la negociación salarial para 2027.

La negociación del salario mínimo de 2027 arranca en Colombia con una señal de alerta sobre el mercado laboral. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( Dane) para el periodo enero-septiembre de 2026, las personas que ganaron menos de un salario mínimo ya representan el 53,4% de la población ocupada que declaró ingresos laborales. El dato llega justo cuando se instaló la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Qué muestran las cifras del Dane sobre los ingresos

Los datos del Dane indican que la proporción de ocupados con ingresos inferiores a un salario mínimo pasó de 49,3% en 2025 a 53,4% en el mismo periodo de 2026. En el otro extremo, quienes recibieron exactamente un salario mínimo bajaron de 10,1% a 4,8% de la población ocupada.

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En cifras absolutas, el número de personas que ganaron exactamente un salario mínimo cayó de 2,34 millones a 1,13 millones. Esto equivale a una disminución de 1,21 millones de trabajadores, es decir, una caída de 51,6%. Al mismo tiempo, la población ocupada con ingresos inferiores a un mínimo subió de 11,44 millones a 12,68 millones, un aumento de 1,24 millones de personas, equivalente a un crecimiento de 10,8%.

Los cambios también se observan en otros rangos. Los ocupados que reciben más de uno y hasta dos salarios mínimos aumentaron de 6,02 millones a 6,90 millones. Quienes ganan más de dos y hasta tres mínimos bajaron de 1,59 millones a 1,40 millones, y el grupo con más de tres salarios mínimos pasó de 1,54 millones a 1,48 millones.

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Alcance de la medición de ingresos inferiores al mínimo

La categoría de ingresos inferiores a un salario mínimo no se limita a asalariados que cobran por debajo del mínimo legal. La medición del Dane incluye los ingresos laborales de la primera actividad de asalariados e independientes.

Por esa razón, el indicador también recoge dinámicas de informalidad, trabajo por cuenta propia y ocupaciones con ingresos parciales o variables. Esto significa que el resultado describe la distribución general de los ingresos laborales, y no solo el incumplimiento de la remuneración legal.

Posición del Gobierno en la Mesa de Concertación

La ministra de Trabajo, Natalia López, afirmó que la intención del Gobierno es alcanzar un acuerdo entre centrales obreras, empresarios y Gobierno sobre el incremento que regirá desde enero de 2027. Según la funcionaria, la discusión debe considerar tanto los ingresos de los trabajadores como las posibilidades de generación de empleo.

López sostuvo que los trabajadores colombianos merecen un salario que alcance para sostener a sus familias, pero que también se debe buscar que quienes no tienen empleo puedan conseguirlo. Además, dijo que el Gobierno quiere que el salario mínimo se defina mediante concertación.

La ministra se refirió al incremento del 23% decretado para 2026 por el Gobierno de Gustavo Petro. Según indicó, ese aumento dejó una mesa sin patas, por lo que la administración comenzó a reconstruir el espacio de diálogo desde el mes de octubre.

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Como parte de esa reconstrucción, López mencionó la incorporación de trabajadoras domésticas, recicladores, repartidores, campesinos y representantes del mototaxismo a la negociación. Estos sectores no habían participado de forma habitual en la concertación del salario mínimo.

Próximos pasos y fecha límite para el acuerdo

Las partes tienen plazo hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo sobre el aumento salarial de 2027, de acuerdo con el cronograma aprobado por la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Ese es el plazo que fijó el cronograma para cerrar la negociación.

Como insumos técnicos, la ministra indicó que el Dane entregó el dato de productividad total de los factores, de 0,15 puntos porcentuales. Esta cifra hará parte de los elementos que se tendrán en cuenta durante la discusión, junto con la información sobre el comportamiento del mercado laboral presentada a los integrantes de la mesa.

Para los trabajadores, la decisión definirá el piso de ingresos que regirá desde enero de 2027. Para los empleadores y el Gobierno, el acuerdo deberá equilibrar la capacidad de pago con la generación de empleo, en un contexto donde más de la mitad de los ocupados ya se ubica por debajo de un salario mínimo.