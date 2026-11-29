Abelardo de la Espriella propone un salario solidario para ampliar la protección social a informales, aunque su financiación no está definida.

Según el más reciente reporte del DANE, correspondiente a la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el trimestre julio-septiembre de 2026, 13,1 millones de colombianos trabajan en la informalidad y no cuentan con todos los beneficios del sistema de protección social. Frente a esa cifra, el presidente Abelardo de la Espriella propuso crear el denominado ' salario solidario'.

La iniciativa fue presentada durante el Encuentro Nacional de Modernización del Sistema de Subsidio Familiar, al que asistieron representantes de las cajas de compensación familiar del país. Allí, De la Espriella planteó que los trabajadores informales también deberían recibir beneficios derivados de los aumentos salariales, aunque no tengan un contrato laboral formal.

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Cómo funcionaría el salario solidario en la práctica

La propuesta consiste en estudiar la posibilidad de destinar una fracción del incremento del salario mínimo de 2027 para financiar la incorporación progresiva de trabajadores informales al sistema de protección social. El porcentaje de ese incremento todavía no está definido.

Como ejemplo, el planteamiento parte de un escenario hipotético: si el salario mínimo aumenta $100.000 para 2027, una parte de ese incremento se destinaría a un fondo o mecanismo administrado a través de las cajas de compensación. Con esos recursos, una persona que trabaja informalmente podría acceder a programas de formación, orientación laboral y otros servicios sociales.

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De la Espriella indicó que el esquema tendría que establecerse mediante un proceso de concertación, y que las cajas de compensación familiar participarían en la administración del mecanismo. La intención es aprovechar la presencia territorial de estas entidades para ampliar el acceso a servicios de educación, vivienda, recreación y bienestar social. El presidente resumió la idea con la frase 'Donde no llega el Estado llegan las cajas'.

Posiciones del Gobierno y críticas sobre la financiación

El punto sin respuesta es quién pondría los recursos del mecanismo. El presidente no ha explicado qué porcentaje del incremento se utilizaría, ni si el dinero saldría del aumento que reciben los trabajadores, de los aportes empresariales o de otra fuente.

De la Espriella advirtió que cualquier alternativa deberá contar con un riguroso estudio económico y jurídico, respetar plenamente los derechos laborales y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Según el mandatario, no se trata de beneficiar a unos a costa de perjudicar a otros. Por eso invitó a empresarios, trabajadores y representantes de las cajas de compensación a discutir una fórmula sostenible.

El Ministerio del Trabajo respaldó públicamente el planteamiento. A través de su cuenta en X, la ministra Natalia López Fuentes afirmó que el Gobierno avanza en la propuesta de un salario solidario, con el propósito de ampliar la protección social y facilitar el paso al empleo formal.

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La firma Soluciones Pensionales ISP, especializada en asesoría pensional y seguridad social, cuestionó que el acceso a los servicios de las cajas pueda considerarse un avance suficiente hacia la formalización. En su pronunciamiento, sostuvo que hacer un aporte solidario a los informales no garantiza formalización, sino solo acceso de algunos informales a los servicios de las Cajas de Compensación Familiar.

ISP explicó que la formalidad laboral no se limita a recibir beneficios de una caja de compensación. Según la firma, también implica la vinculación al sistema general de pensiones, al sistema contributivo de salud y el reconocimiento de las prestaciones sociales.

Impacto para trabajadores informales y próximos pasos

Para los 13,1 millones de trabajadores informales que identifica el DANE, la propuesta apunta a un acceso gradual a servicios de las cajas de compensación. El presidente mencionó especialmente a pequeños comerciantes, campesinos, trabajadores independientes y madres cabeza de hogar, quienes no cuentan con las mismas condiciones de protección social que los empleados formales.

Por ahora no hay un porcentaje definido ni un cronograma de implementación. El siguiente paso señalado es el proceso de concertación con empresarios, trabajadores y cajas de compensación, junto con el estudio económico y jurídico que el presidente considera indispensable antes de cualquier decisión.