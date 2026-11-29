Abelardo De la Espriella presenta el salario solidario para ampliar la protección social a los 13,1 millones de trabajadores informales mediante las cajas de compensación.

Un total de 13,1 millones de colombianos se encuentran en situación de informalidad laboral y carecen de acceso integral a la protección social, conforme a los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( DANE). Esta cifras corresponden específicamente al trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2026, según lo revelado por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). La magnitud de esta población sin contrato formal representa uno de los desafíos estructurales más importantes para la economía nacional y la política social en la actualidad.

En respuesta a esta realidad, el presidente Abelardo De la Espriella ha presentado una iniciativa denominada salario solidario durante el Encuentro Nacional de Modernización del Sistema de Subsidio Familiar. Esta propuesta busca utilizar una porción del incremento salarial proyectado para el año 2027 con el fin de financiar la ampliación de la cobertura de las cajas de compensación familiar. El objetivo central es que esta fracción de recursos permita extender los beneficios sociales a los millones de trabajadores que, pese a desarrollar actividades económicas, no están vinculados al sistema formal de empleo.

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Mecanismo Financiero y Gestión de Recursos

La propuesta técnica del presidente consiste en estudiar la viabilidad de destinar una parte indefinida del aumento del salario mínimo de 2027 para crear un fondo que administren las cajas de compensación. Este mecanismo tendría como propósito la incorporación progresiva de la fuerza laboral informal al sistema de protección social mediante el acceso a servicios específicos. Un ejemplo ilustrativo planteado sugiere que, si el salario mínimo aumentara en 100.000 pesos, una porción de ese valor podría destinarse a un fondo para programas de formación, orientación laboral y otros servicios sociales.

No obstante, el financiamiento de este esquema sigue siendo una incógnita que requiere definición precisa. El mandatario no ha especificado si los recursos provendrán del incremento salarial que perciben los trabajadores, de aportes empresariales adicionales o de otra fuente presupuestal. La implementación de este salario solidario está condicionada a un proceso de concertación que debe involucrar a empresarios, trabajadores y representantes de las cajas de compensación familiar para garantizar su sostenibilidad económica.

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Posiciones de los Actores Involucrados

El presidente Abelardo De la Espriella ha enfatizado que cualquier alternativa debe respetar plenamente los derechos laborales de quienes ya cuentan con empleo formal y proteger su poder adquisitivo. Durante su discurso, afirmó que la propuesta no busca beneficiar a un grupo a costa de perjudicar a otro, sino garantizar salarios dignos para millones de compatriotas que trabajan en condiciones injustas. Destacó especialmente a pequeños comerciantes, campesinos, trabajadores independientes y madres cabeza de hogar, quienes actualmente no reciben los beneficios derivados de los aumentos salariales.

Por su parte, el Ministerio del Trabajo, liderado por la ministra Natalia López Fuentes, ha confirmado desde su cuenta en la plataforma X que la entidad trabaja activamente en el planteamiento. La funcionaria declaró que el gobierno avanza en la propuesta de un salario solidario con el propósito claro de ampliar la protección social y facilitar la transición hacia el empleo formal. Sin embargo, la entidad Soluciones Pensionales ISP ha emitido una postura crítica, señalando que el acceso a servicios de las cajas no garantiza la formalización laboral real.

Soluciones Pensionales ISP argumentó en su pronunciamiento que este aporte solidario solo garantizaría el acceso de unos pocos informales a los servicios prestados por las cajas de compensación familiar, pero no resolvería la falta de vinculación al sistema general de pensiones ni al sistema contributivo de salud. La firma advirtió que la formalidad laboral implica mucho más que beneficios adicionales, requiriendo la integración completa al marco de seguridad social del país.

Impacto en la Protección Social y Pasos Siguientes

El enfoque central de la iniciativa es aprovechar la capacidad operativa y la presencia territorial de las cajas de compensación para llegar a zonas donde el Estado no llega directamente. La intención es ofrecer servicios de educación, vivienda, recreación y bienestar social a través de estas entidades, utilizando su infraestructura existente para mejorar los ingresos y las condiciones de vida de la población vulnerable. De la Espriella afirmó que esta estrategia permite atender una deuda histórica con los trabajadores independientes.

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A pesar de los detalles sobre el mecanismo, la discusión debe contar con un riguroso estudio económico y jurídico antes de su implementación. El presidente ha invitado a todas las partes interesadas a construir una fórmula que pueda sostenerse a largo plazo sin generar distorsiones en el mercado laboral. Mientras tanto, la sociedad civil y los gremios empresariales observan con atención cómo se definirán los porcentajes y las fuentes de financiamiento para este esquema de protección social expandido.