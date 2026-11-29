La salchipapa costeña se expande en Medellín, donde los establecimientos de comidas y bebidas pasaron de 1.976 en 2015 a 12.012 locales activos en 2026.

Contrario a lo que podrían pensar muchos antioqueños, el plato que más se consume en Colombia no es la bandeja paisa, sino la salchipapa. En Medellín, esta preparación encontró una nueva forma de ganar paladares: con butifarra, chorizo, queso costeño, pollo, carne, maíz, suero y salsa tártara. Estos ingredientes le dan un giro caribeño a una de las comidas rápidas más populares del país.

La expansión de esta versión se percibe en las calles de la ciudad, donde cada vez aparecen más establecimientos que ofrecen salchipapas costeñas, desgranados y otras preparaciones inspiradas en la gastronomía del Caribe. El fenómeno coincide con un cambio en las preferencias de los consumidores durante el primer semestre de 2026.

Also read Fotos: Así será el nuevo paseo peatonal en la bahía de Bocagrande y Castillogrande

Crecimiento de la demanda por sabores costeños

Durante el primer semestre de 2026, las solicitudes de platos con productos del mar crecieron cerca de 150% frente al mismo periodo del año anterior, según datos de plataformas de domicilios analizados por este diario. La cocina internacional y la mexicana también registraron incrementos superiores al 90% en las solicitudes.

Para el sector, estas cifras evidencian una mayor disposición de los consumidores a probar sabores diferentes a los de la gastronomía tradicional antioqueña. El movimiento, según las mismas fuentes, no se limita a las comidas rápidas, sino que abarca distintas familias de platos que han ampliado su presencia en la ciudad.

Advertisement

Expansión de establecimientos en Medellín

Los establecimientos de comidas y bebidas pasaron de 1.976 en 2015 a 12.012 locales activos en 2026, según registros de la Cámara de Comercio analizados por el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE) de la Alcaldía de Medellín. Esto representa un crecimiento superior al 500%.

Además, 5.426 negocios gastronómicos formales, equivalentes al 45,2% de la oferta, tienen tres años o menos de trayectoria. Es decir, casi la mitad de los establecimientos llegó al mercado recientemente, en medio de una renovación de propuestas que ha abierto espacio para cocinas regionales y nuevos formatos de comidas rápidas. Aunque no existe un censo que mida exclusivamente cuántos restaurantes de comida costeña han abierto en la ciudad, las cifras generales ayudan a dimensionar el terreno que ha encontrado esta oferta.

Por qué la salchipapa se adapta a la expansión costeña

Guillermo Henrique Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acoga), afirmó que la salchipapa es uno de los productos que mejor se adapta a esta expansión. Según él, su preparación sencilla, la facilidad para conseguir sus componentes y la posibilidad de modificar los ingredientes sin perder la esencia del plato explican parte de su aceptación.

Gómez señaló que el plato no requiere una técnica culinaria compleja para quedar bien preparado. Añadió que la salchipapa no pierde su identidad mientras tenga papa a la francesa y salchichas, lo que facilita su comercialización. A partir de esa base, los restaurantes incorporan ingredientes propios de distintas regiones, como el queso, las carnes, los embutidos y las salsas de la costa, que le dan una identidad distinta a la versión tradicional que se consume en Antioquia.

Advertisement

El suero costeño también ha ganado protagonismo. Según Gómez, su incorporación a los restaurantes ha sido más sencilla gracias a la industrialización del producto, que facilita su disponibilidad y permite acompañar buena parte de los fritos del Caribe. El dirigente explicó que, cuando la gente compra suero costeño, el acompañante se ve impulsado.

Diversidad de la cocina caribeña en Medellín

La oferta costeña no se reduce a las preparaciones rápidas. Incluye arepas de huevo, carimañolas, kibbes, patacones, arroces de coco, pescados fritos, sancochos y cazuelas de mariscos, entre otras recetas que empiezan a encontrar nuevos consumidores en Antioquia. Gómez destacó que algunos de estos platos nacieron de la mezcla de diferentes culturas.

El kibbe, por ejemplo, tiene origen árabe, pero se arraigó en la gastronomía del Caribe colombiano hasta convertirse en uno de sus fritos representativos. En Cucayito Cocina Costeña, negocio que completa diez años de operación en Medellín, esa diversidad ha sido parte de la apuesta desde sus comienzos. Su fundador, Daniel Gómez, es costeño y lleva 17 años viviendo en la capital antioqueña. El restaurante nació porque, según explicó, la población proveniente del Caribe necesitaba un lugar donde encontrar preparaciones similares a las de sus hogares. Comenzó con cuatro mesas y una carta enfocada en conservar las recetas tradicionales.