Salida de Roa de Ecopetrol: Junta directiva aprueba licencia tras tensión con Petro

La junta directiva de Ecopetrol, con mayoría de delegados del gobierno Petro, aprobó la salida del presidente Ricardo Roa tras una tensa reunión, mediante licencia y vacaciones, en medio de acusaciones y tensiones políticas.

A pesar de las expectativas y los intentos del presidente Petro por mantenerlo en el cargo, la junta directiva de Ecopetrol , conformada mayoritariamente por delegados del gobierno actual, aprobó la salida de Ricardo Roa de la presidencia de la estatal. La decisión, tomada en una tensa reunión el lunes, se concretó a través de una fórmula diplomática que incluye vacaciones y una licencia no remunerada.

Esta resolución se produce tras una evidente fractura con el presidente Petro, quien había manifestado su intención de sostener a Roa en su puesto, a pesar de las acusaciones en su contra por presunto tráfico de influencias, un caso que se suma a la investigación por la violación de topes de campaña. El ambiente previo a la reunión estuvo marcado por la incertidumbre y la especulación, con la cancelación de una reunión programada entre la junta directiva y el presidente Petro, un evento que inicialmente generó confusión y versiones contradictorias. Se difundieron rumores sobre una supuesta anticipación de la reunión durante el fin de semana, aunque voceros de la Presidencia negaron esta información. Sin embargo, se reportaron múltiples llamadas desde el Palacio Presidencial, supuestamente con el objetivo de asegurar la permanencia de Roa en el cargo, argumentando la existencia de un complot por parte de la oposición para recuperar el control de la compañía más importante del país en un momento crucial, como lo son las elecciones. \En medio de esta atmósfera de tensión, la reunión de la junta directiva comenzó a las 4 de la tarde. Fuentes internas de Ecopetrol informaron que Ángela María Robledo, líder de la junta, intervino para argumentar que los casos contra Roa respondían más a motivaciones políticas que a fundamentos judiciales, además de expresar su descontento por las filtraciones a la prensa. No obstante, la Fiscalía General de la Nación ha sido firme en sus acusaciones, asegurando contar con pruebas que incriminan a Roa, de 63 años, en el delito de tráfico de influencias, vinculado a la compra de su lujoso apartamento, y en la violación de los límites de gastos de campaña, tema que también está siendo investigado por autoridades de Estados Unidos. Otro miembro de la junta, Hildebrando Vélez, padre de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, también defendió a Roa, y en las votaciones se preveía un escenario muy ajustado. La votación podría haber resultado en un empate técnico que habría dejado a Roa en una situación precaria, con un apoyo debilitado dentro de la junta directiva. \Ante esta situación, y según las fuentes consultadas, fue el propio Roa quien propuso su salida voluntaria, justificándola en razones personales, incluyendo, aparentemente, temas de salud. Paralelamente, el presidente Petro expresó su opinión a través de la red social 'X', acusando a los miembros de la junta que él mismo había designado de ceder ante presiones. En sus mensajes, el presidente expresó su preocupación por la supuesta influencia de ciertos grupos de poder y cuestionó la decisión de la junta, insinuando que la decisión se debía a un temor infundado. La preocupación del mandatario se centró, principalmente, en lo que consideró una entrega de su aliado a la derecha, motivada, según él, por el miedo. Algunos miembros de la junta, por su parte, argumentaron que se vieron obligados a actuar para proteger la reputación y los intereses financieros de Ecopetrol, especialmente ante el riesgo de sanciones e investigaciones por parte de autoridades estadounidenses, en caso de reunirse con el presidente Petro, quien permanece en la llamada Lista Clinton. La salida de Roa, según las fuentes, implicará que este solo regrese a la estatal para realizar la transición con el nuevo presidente que designe el próximo gobierno, lo que sugiere que no estará involucrado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Ecopetrol confirmó la información previamente revelada por EL TIEMPO, especificando que la licencia no remunerada de Roa iniciará el 28 de mayo de 2026, extendiéndose por 30 días, y que además, el ex presidente solicitó el reconocimiento de las vacaciones a las que tiene derecho





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