Salud encabeza la lista de problemas graves en Colombia según nuevo estudio del Observatorio de la Democracia

Un estudio independiente revela que el 26,1 % de los colombianos ven la salud como el problema más grave del país, supera a la corrupción y muestra mayores dificultades de acceso y mayores gastos de bolsillo en EPS intervenidas por el gobierno.

Primicia: un nuevo estudio realizado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, en colaboración con la firma Eureka Group, ha revelado que la salud se ha convertido en la preocupación principal de los colombianos, superando incluso a la corrupción como el problema más grave del país.

La investigación, llevada a cabo entre el 11 y el 30 de mayo de 2026, encuestó de forma presencial a 1.560 adultos afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado en 47 municipios, con un margen de error de ±2,5 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 por ciento. Los resultados muestran que el 26,1 % de los encuestados considera que la falta o mala prestación de los servicios de salud es el problema más grave de la nación, mientras que la corrupción ocupa el segundo lugar con un 19,8 %.

Otros temas como la delincuencia, el conflicto armado, la violencia y el desempleo aparecen por debajo del 10 % de las menciones. Esta preocupación por la salud no se había registrado a estos niveles desde la pandemia de COVID‑19, lo que evidencia el creciente peso de las dificultades de acceso, los retrasos y la calidad de la atención en la agenda ciudadana.

El estudio también puso de manifiesto diferencias marcadas entre los usuarios de EPS intervenidas por el Gobierno nacional y aquellos que permanecen bajo gestión privada. Cuando se les preguntó si habían recibido el servicio médico necesario al acudir a una institución de salud, el 49,5 % de los afiliados a EPS no intervenidas respondió afirmativamente sin dificultades, frente al 33 % de los afiliados a EPS intervenidas.

A la inversa, el 48,3 % de los usuarios de EPS intervenidas indicó haber recibido la atención pero con dificultades, comparado con el 37,7 % de los de EPS no intervenidas. Además, el 18,7 % de los afiliados a EPS intervenidas afirmó no haber recibido el servicio requerido, mientras que esa cifra descendía al 12,7 % en las EPS no intervenidas.

Estos hallazgos señalan que la intervención estatal no ha mejorado la experiencia de los usuarios y, en algunos casos, la ha empeorado. Otro aspecto crítico revelado por la encuesta es el alto gasto de bolsillo que deben afrontar los colombianos para acceder a la atención médica.

En general, tres de cada diez encuestados declararon haber pagado directamente por servicios de salud, pero la brecha es notable según el tipo de EPS: el 22,2 % de los afiliados a EPS no intervenidas manifestó haber realizado pagos de bolsillo, frente al 38,5 % de los afiliados a EPS intervenidas. Además, cerca del 22 % de la población destina más de 500.000 pesos mensuales de su propio dinero para financiar atenciones médicas.

En cuanto a la entrega de medicamentos, solo el 34,5 % de los encuestados afirmó haber recibido la totalidad de los fármacos prescritos por su EPS. La diferencia entre tipos de aseguradoras es evidente: el 43,5 % de los afiliados a EPS no intervenidas recibió todos los medicamentos, mientras que apenas el 25,3 % de los afiliados a EPS intervenidas lo hizo.

Además, el 17,1 % de los usuarios de EPS intervenidas declaró no haber recibido ninguno de los medicamentos recetados y haber tenido que pagarlos de su bolsillo, frente al 8,5 % de los usuarios de EPS no intervenidas. Ante estos datos, la ciudadanía muestra un amplio respaldo a reformas que mejoren la atención, aunque rechaza la estatización total del sistema, con un 57,6 % que considera que Estado y sector privado deben compartir la responsabilidad de garantizar la salud





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