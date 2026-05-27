Salud, la gran preocupación de los colombianos según encuesta de percepción

Un estudio de la Red de Ciudades Cómo Vamos revela que la salud es la principal inquietud de los habitantes de las principales urbes colombianas, por encima de educación, empleo, seguridad y pobreza. A pesar de mejorías en cifras objetivas de criminalidad, la percepción de inseguridad persiste, mientras que brechas en infraestructura educativa y acceso a servicios de salud evidencian desigualdades regionales y socioeconómicas.

La salud es la principal preocupación de los colombianos, según la más reciente encuesta de percepción realizada por la Red de Ciudades Cómo Vamos. El estudio, que abarcó las principales urbes del país, reveló que el 60 % de los consultados sitúa a la salud como el tema más relevante para su calidad de vida .

Esta inquietud supera a otros aspectos fundamentales como la educación, el empleo, la seguridad y la lucha contra la pobreza, que también figuran en el listado de prioridades ciudadanas. Sin embargo, el informe advierte que las cifras objetivas de mejora en indicadores como homicidios o hurtos no siempre se corresponden con una mayor sensación de tranquilidad o satisfacción entre la población. La brecha entre estadísticas oficiales y percepción ciudadana se hace evidente al analizar factores específicos.

Por ejemplo, si bien la cobertura educativa ha crecido, la calidad y la infraestructura escolar siguen siendo un punto crítico, especialmente en los estratos bajos y medios. El director de Medellín Cómo Vamos señaló que en materia de desempeño docente no hay diferencias significativas por estrato socioeconómico, pero sí las hay en infraestructura, lo que evidencia una desigualdad estructural que afecta el desarrollo educativo. La encuesta también profundizó en la satisfacción con servicios públicos y programas sociales.

Uno de cada cinco familias reportó haber enfrentado dificultades significativas para acceder a servicios de salud, mientras que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) mostró las mayores brechas regionales y socioeconómicas. En varias ciudades, los ciudadanos aseguran que aunque los profesores pueden ser competentes, lalack de infraestructura adecuada limita el proceso de aprendizaje.

Esta situación se refleja en episodios como la cuarentena decretada en un salón de primaria de un colegio público de Jamundí, Valle, por contagio de un virus que produce ampollas en manos, pies y boca, lo que pone sobre la mesa las condiciones de higiene y salubridad en centros educativos. Asimismo, la percepción de oportunidades económicas es negativa: solo el 28 % de los encuestados considera fácil iniciar un negocio independiente, lo que señala barreras burocráticas, financieras o de formación que obstaculizan el emprendimiento.

El panorama de inseguridad, aunque con cifras a la baja en algunos indicadores, continúa generando zozobra. En Cali, un atentado con bombas incendiarias contra un puesto de agentes de tránsito fue rechazado por la comunidad, que denunció la escalada de violencia. En el Cauca, el asesinato de otro firmante de paz y el ataque a su escolta en Mercaderes recordaron los riesgos que aún enfrentan líderes sociales y excombatientes.

La situación en el norte de Antioquia, con una "guerra silenciosa" que según residentes "a nadie le importa", ilustra cómo hay territorios marginados de las estadísticas nacionales. La muerte del joven periodista Mateo Pérez en esa zona añade dramatismo a un contexto de conflictos armados residuales. En contraste, hay iniciativas que muestran alternativas productivas, como la transición de una familia de ganadería a sistemas agroecológicos con cerdos, vacas en libertad y producción artesanal de kéfir, yogur y queso.

Mientras tanto, la ANDI alertó sobre el crecimiento desregulado de vehículos tipo scooter y su impacto en la movilidad y seguridad vial, proponiendo peajes para motos. En Cartagena, el aeropuerto Rafael Núñez reportó un repunte del 9,7 % en tráfico aéreo en abril, impulsado por turismo y negocios, y la ciudad se prepara para el She Is Global Forum sobre equidad de género.

La investigación para conservar la ceiba barrigona, especie endémica en peligro de extinción del Cañón del Chicamocha, completa un mosaico de retos y esperanzas en un país que busca mejorar su calidad de vida





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salud Calidad De Vida Encuesta Percepción Red De Ciudades Cómo Vamos Colombia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Salud mental y enfermedades crónicas disparan alertas en el sistema de salud colombianoEl país enfrenta más enfermedades crónicas mientras fallan metas de prevención y seguimiento.

Read more »

Cartagena, entre las ciudades con menor satisfacción ciudadana, según encuestaEl informe de la Red Cómo Vamos reveló señales de alerta sobre calidad de vida, seguridad y percepción ciudadana en Cartagena frente a otras ciudades capitales del país.

Read more »

Pensionarse en Colombia: estas son las cuatro ciudades que destacan entre las mejores opciones para vivirSalud, vivienda, clima y costo de vida influyen en la elección de ciudad para vivir pensionado en Colombia.

Read more »

2 de cada 5 colombianos considera que es difícil encontrar trabajo en el país: Red de Ciudades Cómo VamosSegún el estudio, para el 40% de la ciudadanía tiene la percepción de las dificultades para encontrar un empleo.

Read more »