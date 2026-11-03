Salud masculina: estudio de The Lancet revela crisis y brechas globales

Un análisis exhaustivo de The Lancet expone la menor esperanza de vida masculina y sus causas estructurales, desde riesgos cardiovasculares hasta negligencia médica.

La salud de los hombres presenta una crisis global significativa según una serie de artículos publicados por la revista científica The Lancet. Estos informes revelan que la esperanza de vida masculina es notablemente inferior a la femenina y que la calidad de vida asociada a la salud también muestra deficiencias graves. La evidencia señala que los años vividos con discapacidad por enfermedad o muerte prematura son un 16% mayores en el género masculino. En contextos específicos como Colombia, cifras del Dane confirman que los hombres viven 5,65 años menos en promedio que las mujeres, lo que subraya la urgencia de abordar este desequilibrio sanitario.

Factores biológicos y conductuales

Las causas de esta menor supervivencia son multifacéticas y abarcan desde condiciones biológicas hasta comportamientos de riesgo. Los hombres tienen un 50% más de probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares en comparación con las mujeres. Entre las enfermedades no transmisibles que impactan severamente la mortalidad masculina destacan el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata, junto con la diabetes. Además, las tasas de suicidio son considerablemente más altas, constituyendo una de las principales causas de muerte en hombres menores de 50 años. La violencia interpersonal, los accidentes de tránsito y las caídas también contribuyen significativamente a la pérdida de vidas masculinas a nivel mundial.

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Estereotipos y acceso a la medicina

La negligencia histórica hacia la salud masculina ha sido impulsada por estereotipos de género y hábitos preventivos deficientes. Las expectativas sociales llevan a los hombres a exponerse a mayores riesgos, conscientes o inconscientemente, mientras evitan el sistema médico. Un estudio de la Clínica Cleveland en Estados Unidos mostró que el 55% de los hombres no realiza chequeos regulares, con un tercio creyendo que no los necesita. La publicidad industrial explota estos estereotipos para comercializar tabaco, alcohol y alimentos ultraprocesados, aumentando la mortalidad por cigarrillo en una de cada cinco muertes masculinas mayores de 30 años en países de alta prevalencia.

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Revisión crítica y brechas de investigación

Aunque tradicionalmente el organismo masculino ha sido la norma en la investigación médica, esto ha creado una visión limitada. The Lancet argumenta que esta perspectiva ha ignorado cómo el género afecta específicamente el bienestar masculino, no solo cómo afecta a las mujeres. Un estudio de 2022 de la Facultad de Medicina de Harvard analizó 1.400 ensayos clínicos con una participación femenina promedio del 41%, evidenciando la infrarrepresentación histórica. Esto limita la comprensión de cómo se expresan las enfermedades y funcionan los medicamentos en ambos sexos, requiriendo un enfoque que mejore el bienestar sin competir por recursos con la salud femenina.

Impacto social y futuras acciones

Las medidas propuestas incluyen políticas públicas y privadas para promover el bienestar masculino, especialmente en contextos de bajos recursos y adversidad. Se enfatiza que abordar la salud desde una perspectiva de género no es un juego de suma cero, sino una estrategia para mejorar el bienestar general de la población. El Grupo de Trabajo sobre género de la Sociedad Española de Epidemiología destaca la necesidad de entender cómo el género moldea la salud masculina. La implementación de estos cambios busca reducir la brecha de mortalidad y mejorar la calidad de vida de los hombres frente a los riesgos estructurales y conductuales actuales.