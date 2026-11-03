Salvación Nacional y Defensores de la Patria solicitan fusión al CNE para regionales 2027

Salvación Nacional y Defensores de la Patria presentan solicitud de fusión ante el CNE. Buscan unificar la derecha colombiana para las elecciones territoriales de 2027 y competir contra el Centro Democrático.

Los partidos colombianos Salvación Nacional y Defensores de la Patria han formalizado su intención de unirse mediante un proceso de fusión política. Esta decisión estratégica tiene como objetivo principal consolidar una única colectividad de derecha para competir en las elecciones territoriales programadas para el año 2027. La solicitud oficial para iniciar este proceso ya ha sido recibida y está siendo gestionada por el Consejo Nacional Electoral.

Solicitud oficial de fusión al Consejo Nacional Electoral

La iniciativa busca establecer una fuerza política unificada que pueda competir eficazmente en el escenario político nacional. Los dos movimientos ya han pedido formalmente al órgano electoral que avance en los trámites correspondientes. El propósito es llegar a los comicios de manera conjunta bajo un solo emblema y estructura organizativa.

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Esta solicitud llegó a los despachos del Consejo Nacional Electoral hace dos semanas. El caso ha recayido específicamente en el despacho del magistrado José Antonio Parra. Este magistrado ocupa una silla en la entidad electoral tras haber obtenido el aval de Salvación Nacional para su integración en el cuerpo.

El liderazgo de Salvación Nacional en la fusión

Salvación Nacional, liderada por el senador Enrique Gómez, tiene la intención de absorber a Defensores de la Patria en esta unión. La colectividad que encabeza Gómez fue la última en recibir su reconocimiento oficial como partido político. Dicho reconocimiento le fue otorgado por el Consejo Nacional Electoral el pasado 3 de agosto de este año.

El respaldo legal para este reconocimiento se basó en los resultados de las elecciones presidenciales de segunda vuelta. En esos comicios, Abelardo De La Espriella obtuvo 12,9 millones de votos. Este resultado histórico contó con el respaldo fundamental del movimiento Defensores de la Patria y también del propio partido de Enrique Gómez.

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La situación jurídica de Defensores de la Patria se fortaleció a mediados de octubre. El Consejo de Estado blindó la decisión del tribunal electoral al negar una suspensión provisional de su personería jurídica. Esta medida eliminó temporalmente las dudas legales que amenazaban la existencia del partido fundado por figuras cercanas al actual gobierno.

A pesar de que existen varios procesos jurídicos en marcha que buscan invalidar a Defensores de la Patria, Salvación Nacional tomaría la delantera en la fusión. Sería el partido del senador quien recibiría a la colectividad que fundaron, entre otros, el jefe de Estado, su vicepresidente José Manuel Restrepo, y sus asesores Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez.

Asamblea general y cambios simbólicos partidarios

La medida de fusión ya habría sido aprobada por las máximas autoridades de ambos partidos. Por esta razón, la solicitud formal ya se ha elevado ante el Consejo Nacional Electoral. En este contexto, el partido de Enrique Gómez ha convocado a su tercera asamblea general ordinaria para el próximo 6 de noviembre.

Se estima que en dicha asamblea se abordará de manera definitiva la posibilidad de establecer la fusión entre ambas colectividades. Los militantes han sido convocados a participar en este espacio fundamental para fortalecer la colectividad y definir su rumbo estratégico futuro ante los desafíos electorales.

El presidente del movimiento estableció una serie de diálogos entre las tres partes principales para sumar fuerzas en un único partido. No obstante, fuentes del movimiento indicaron que esperaban varios procesos en el Consejo Nacional Electoral que podrían decantar en no fusionarse completamente.

Aun así, el objetivo sigue siendo establecer numerosas coaliciones para ganar terreno en las regionales del 2027. Se apuntan principalmente al departamento de Antioquia como un escenario clave para esta estrategia. De obtener un visto bueno favorable del Consejo Nacional Electoral, Salvación Nacional no solo recibiría a Defensores de la Patria.

Además, el partido cambiaría sus simbolismos institucionales. Adoptaría los representativos que impulsaron a Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la República. Sin embargo, en los acuerdos establecidos para esta fusión se determinó un respeto irrestricto al legado de Álvaro Gómez Hurtado.

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Este partido histórico fue el que el asesinado líder político quiso impulsar en los años noventa. La organización desapareció tragicamente tras el asesinato de su fundador. En todo caso, el mandatario nacional ha expresado una profunda admiración por la obra de Gómez Hurtado.

Varios eventos y apariciones en redes sociales han dejado ver esculturas del rostro del entonces líder conservador. También se ha difundido la publicación de su libro Soy Libre, escrito en 1988 tras su secuestro por parte del M-19. Estos símbolos son centrales para la identidad que adoptará la nueva formación política.

Impacto en el panorama político regional

Los movimientos de Salvación Nacional y Defensores de la Patria alterarían significativamente el pulso electoral en el espectro de derecha para las comicios territoriales de 2027. Ese sector político ha sostenido una serie de choques políticos con el Centro Democrático liderado por Álvaro Uribe.

El objetivo es capitalizar lo obtenido en las presidenciales y trasladarlo exitosamente a las elecciones regionales. Tras la llegada a la Presidencia de Abelardo De La Espriella, seguidores e incluso el senador Gómez entraron en una confrontación abierta con el bloque uribista.

Esta tensión erosionó la relación dentro del oficialismo y creó divisiones internas. No obstante, con el lema de abejitas laboriosas, Uribe ha buscado zanjar las diferencias con el gobierno. Eso quedó ratificado con una llamada telefónica entre el expresidente y el hoy mandatario nacional.

No obstante, en las regiones el pulso político se mantiene intenso y competitivo. El foco electoral por Antioquia no se ha perdido desde Defensores de la Patria. La cercanía de este movimiento con Joaquín Gutiérrez podría ser determinante para hacer frente al Centro Democrático.

El uribismo agrupa actualmente el grueso del poder en el departamento de Antioquia. La presencia de Salvación y Defensores como una fuerza unificada representa un nuevo desafío. Además de Defensores y Salvación, una tercera arista política se presentó en las últimas semanas, lo que añade complejidad al tablero electoral futuro.