Salwa Maloof inicia Misión Patrimonio en el Carnaval de Barranquilla 2027

La reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof, recorrió grupos folclóricos en Soledad para entregar la llave simbólica y honrar 23 años de reconocimiento a la fiesta por la UNESCO.

La soberana del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof, lideró el inicio oficial de la iniciativa Misión Patrimonio a pesar de las intensas lluvias que cayeron este sábado en la tarde. La reina visitó el barrio El Triunfo en el municipio de Soledad, donde se dedicó a reconocer a las agrupaciones que preservan el legado histórico y cultural de la fiesta. Este recorrido forma parte de los preparativos y la visibilización de las tradiciones que sustentan la identidad del evento.

Reconocimiento a Paloteo Mixto en Soledad

Salwa Maloof visitó la sede del grupo folclórico Paloteo Mixto, donde recibió a la directiva y los miembros con un atuendo inspirado en la estética de la danza. La soberana estuvo acompañada por los reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes y Pedro Fandiño, quienes participaron activamente en la jornada de intercambio cultural. Durante la visita, la reina entregó la llave simbólica, un premio que busca destacar a las agrupaciones que mantienen vivas las tradiciones ancestrales.

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La Danza Paloteo y su historia centenaria

El Paloteo Mixto es una de las expresiones folclóricas más emblemáticas del Carnaval, catalogada como una Danza de Relación que recrea los combates de la época de la Independencia. Su director, Ángel Pedroza, recibió a la reina con entusiasmo y resaltó el valor histórico de la agrupación, fundada en 1936. La entidad ha ganado 84 Congos de Oro a lo largo de su trayectoria y fue pionera en integrar a las mujeres en una danza tradicionalmente reservada para hombres.

Testimonios sobre la evolución de la tradición

Salwa Maloof elogió la pasión de los integrantes por preservar la memoria de Barranquilla y destacó cómo la transformación de la danza ha permitido la participación femenina. La reina expresó su orgullo al ver cómo una manifestación guerrera ha trascendido de generación en generación sin perder su esencia. Isabella Daes, por su parte, señaló que la cercanía con las danzas despierta curiosidad y admiración en los niños, asegurando que mantienen viva la cultura.

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Encuentro con Los Coyongos e Indios e Indias

La segunda parada de la Misión Patrimonio fue en la casa de la familia Sosa, en el barrio Ciudadela Metropolitana de Soledad. Allí, Salwa se reunió con los integrantes de Los Coyongos e Indios e Indias de Trenza Chimila. Baltazar Sosa, director de Los Coyongos, instruyó a los pequeños reyes sobre el origen de sus danzas y agradeció la visita como un reconocimiento al trabajo realizado durante 48 años en la fiesta.

Legado de los Coyongos y el origen Chimila

Los Coyongos representan la vida, el vuelo y la caza de las aves zancudas de las zonas ribereñas del río Magdalena y la ciénaga de Mallorquín, narrando su esencia mediante versos y coreografías. Por otro lado, la danza de los Indios e Indias de Trenza Chimila tiene sus raíces en 1935 en Isla del Rosario, Magdalena, creada por Dilia Meléndez. La reina reiteró su compromiso de que todas las personas conozcan las historias que convierten al Carnaval de Barranquilla en el mejor del mundo.